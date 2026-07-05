BM’den Nijerya uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya’da çatışmalar, yerinden edilmeler ve insanî yardım fonlarındaki azalma sebebiyle 17 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

WFP’den yapılan açıklamada, son gıda güvenliği analizine göre, bu sayının önceki değerlendirmeye göre yaklaşık 2 milyon kişi arttığına işaret edilerek, Nijerya’nın kuzeyinde gıda ve beslenme yardımları ile kritik lojistik desteğin sürdürülebilmesi için gelecek altı ay içinde 89 milyon dolarlık acil finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Yeterli finansmanın sağlanamaması halinde açlığın daha da derinleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da yerinden edilmeleri artırarak bölgedeki istikrarsızlığı daha da kötüleştireceği uyarısında bulunuldu. AA

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