Pentagon: Askeri ilişkiler etkilenmez

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları cevaplayan Kirby, Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askerî ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, “Hayır, Türkiye ile askerî ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyo- ruz.” ifadesini kullandı. AA

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