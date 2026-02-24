"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 57

Nurdan Katreler

24 Şubat 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

نورلر كمالِ إحتشامله إستانبول و آنقره منوّر گنجلرنده بيوك بر إشتياقله كندى كندينه إنتشار ايدوب شاكردلرينه درس ويرييور.

Nurdan Katreler

Nurlar kemal-i ihtişamla İstanbul ve Ankara münevver gençlerinde büyük bir iştiyakla kendi kendine intişar edip şakirdlerine ders veriyor.

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 345

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek

    Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

    Biz one minute demeyecek miyiz?

    Fenerbahçe bir fırsatı daha değerlendiremedi

    Ukrayna'nın yeniden inşası için 588 milyar dolar gerekiyor

    ABD, 23 savaş gemisiyle İran'a karşı Akdeniz-Umman hattında

    Hollandalı Denth, İslam’la tanışma yolculuğunu anlattı: '10 yıl İslam'ı araştırdım'

    Trump'tan yine tarife tehdidi

    'İşgal altındaki Filistin topraklarında iki devletli çözüm ortadan kaldırılıyor'

    Zelenskiy: Putin, Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattı

    Erzurum'daki 2. zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Bu ne hadsizlik!

    ABD'nin kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor

    İsrailliler, Batı Şeria'da bir caminin girişini yaktı

    Güney Kore'de 3 günde190 hektar alan kül oldu

    Erzurum Aşkale'de zincirleme trafik kazası

    Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

    Gannuşi'den hapishaneden mektup: Vatan ancak istişare, adalet ve halkın iradesine saygı üzerine kurulur

    Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek
    Genel

    Biz one minute demeyecek miyiz?
    Genel

    Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.