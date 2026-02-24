24 Şubat 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kullarım Beni sorarlarsa de ki: “Ben çok yakınım. Bana dua ettikleri zaman dualarına cevap veririm. Öyleyse davetime uysunlar ve imanlarında sebat etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar.”
Bakara Suresi: 186
HADİS:
Ramazan ayında ailenize yaptığınız harcamayı arttırın. Çünkü Ramazan’da yapılan harcama Allah yolunda yapılan harcama gibidir.
Camiü’s-Sağir, No: 739
