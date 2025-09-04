Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O yağmurla Allah, ekinleri, zeytinleri, hurmaları ve üzümleri ve bütün meyveleri sizin için bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için elbette bir delil vardır. Nahl Suresi: 11 HADİS: Vasiyette varislerden birini zarara sokmak büyük günahlardandır.

Camiü’s-Sağir, No: 2557

