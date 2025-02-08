Putin'den 'enflasyonu düşürme talimatı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki enflasyon oranının zorluk yaşattığını belirterek, Rus hükümetine 2025’te enflasyonu düşürme talimatı verdi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya gelerek, Rus ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ekonominin yapısal değişim geçirmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Rusya'nın tüm bölgelerinde yeni fabrikalar ve iş olanaklarının oluşturulması gerekiyor. Bu tesislerin tümünün, modern yönetim ilkelerine ve yeni teknolojik temellere dayanması gerekiyor." dedi.

Putin, yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek, "Her yerden en iyisini almanız ve bu temelde iş gücü verimliliğini artırmanız gerekiyor. Bu bizim için önemli bir meydan okumadır." diye konuştu.

Rusya'da yıllık enflasyonun yüzde 10'a yakınsadığını kaydeden Putin, "Bu bir zorluk oluşturuyor ve büyümenin dengeli olması için gereken her şeyi yapmalıyız. 2025’teki göreviniz, dengeli bir büyüme yoluna girerek enflasyonu düşürmektir." ifadelerini kullandı.

Putin, Rus ekonomisinin 2024'te yüzde 4,1 büyüyerek beklentileri aştığını da bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.