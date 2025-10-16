Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağı belirsiz

Hamas’ın Gazze’deki 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı bugün açacağı bildirildi. Ancak İsrail basını, kapının “lojistik sebeplerle” açılmayacağını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını duyurmuştu

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail basınına göre, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı "lojistik sebeplerle" bugün açılmayacak

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan bir güvenlik kaynağı ise "Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılmayacağını ve açılış tarihinin bilinmediğini" söyledi.

İsmi açıklanmayan kaynak, Refah Sınır Kapısı'nın bugün faaliyete girmesinin "lojistik sebeplerle mümkün olmadığını, İsrail'in bölgeye ekip göndermesinin gerektiğini ve bunun zaman aldığını" savundu.

Refah Sınır Kapısı'nın yarın da kapalı kalmasının beklendiği belirtildi ve açılış tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

AB, Refah'taki yardım misyonunu başlatmayı erteledi

Avrupa Birliği (AB) Refah Sınır Kapısı'ndaki Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) yeniden başlatmayı ertelediğini duyurdu.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada "EUBAM Refah misyonu beklemede." ifadesini kullandı.

Misyonun uygun koşullar sağlandığında Gazze'de barışı desteklemek için Refah sınır kapısına konuşlandırılacağını söyleyen El Anouni, AB olarak tüm tarafları anlaşmayı daha fazla gecikmeden tam olarak uygulamaya çağırdıklarını belirtti.