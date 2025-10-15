Gazze’ye yeterli yardım ulaştırılamıyor

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası 310 binden fazla kişinin Gazze’nin güneyinden kuzeyinine gittiğini söyledi.

Gazze’ye yardımların girişinin 20 maddelik planın bir parçası olduğunu ancak henüz istenilen düzeyde yardımın Gazze’ye ulaşmadığını söyleyen Laerke, “Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği BM’nin elinde değil ancak BM yapılması gerekenler için hem kararlı hem de sabırlı. BM, izin ve koşullar sağlandığında harekete geçmeye hazırdır” dedi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires ise uluslararası toplumda hissedilen heyecanın henüz sahaya yansımadığını, çünkü yeterli yardımın hâlâ Gazze’ye ulaşmadığını dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.