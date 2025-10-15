"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İsrail ordusu ateşkese rağmen öldürmeye devam ediyor

15 Ekim 2025, Çarşamba 21:38
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a karşı desteklediği çeteleri korumak için 2 Filistinliyi ateşkes anlaşmasına rağmen hava saldırısı düzenleyerek öldürdü.

 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Filistinliler "sarı hat"tı geçtiği iddiasıyla hedef alındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı

Haberde, Filistinlilerin Gazze'de İsrail tarafından Hamas'a karşı desteklenen çetelere doğru yaklaştığı, bu nedenle hava saldırısına uğradığı ve 2 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Olay Gazze kentinin doğusunda Şucaiyye'de meydana geldi.

Dün de aynı bölgede Filistinliler hedef alınmış, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu evlerine dönmeye çalışan 6 Filistinli ölmüştü.

İsrailli bir güvenlik kaynağının, İsrail ordusunun Hamas’a karşı desteklediği çetelerin, sarı hattın İsrail kontrolündeki tarafına geçmesine izin verdiğine yönelik ifadeleri aktarıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun talimatlara uygun şekilde hareket ettiğini savundu.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazla bir alanda İsrail ordusunun talimatları uyguladığını öne sürdü.

"Her ihlale anında tepki verilecektir." tehdidinde bulunan Katz, sarı hattı geçmeye çalışan Filistinlilerin dün hedef alındığını bir kez daha doğruladı.

AA

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmralı’ya Bahçeli gitsin

    “Hamas silâh bırakmazsa biz onları silâhsızlandıracağız”

    Gazze’ye yeterli yardım ulaştırılamıyor

    Gerçek zafer sorumlular hesap verdiği zaman kazanılacak

    Yoksulluk sınırı asgarî ücretin iki katı

    İsrail ordusu ateşkese rağmen öldürmeye devam ediyor

    Yeni elektrik tarifesine tepki

    Enkaz altında 10 bin cenaze var

    Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini söyledi

    "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor"

    İsrailli Bakan'dan Gazze'ye tehdit

    AB: Yeniden inşa için hazırız

    Türkiye'de bu yılki yağış son 52 yılın en düşük seviyesinde

    İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacak

    ABD'de hükümetin kapanmasının 14. günü

    Belgede ne Filistin var, ne iki devletli çözüm - “Barış Zirvesi” kalıcı barış getirecek mi?

    Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.