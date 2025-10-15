İsrail ordusu ateşkese rağmen öldürmeye devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a karşı desteklediği çeteleri korumak için 2 Filistinliyi ateşkes anlaşmasına rağmen hava saldırısı düzenleyerek öldürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Filistinliler "sarı hat"tı geçtiği iddiasıyla hedef alındı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı Haberde, Filistinlilerin Gazze'de İsrail tarafından Hamas'a karşı desteklenen çetelere doğru yaklaştığı, bu nedenle hava saldırısına uğradığı ve 2 Filistinlinin öldüğü aktarıldı. Olay Gazze kentinin doğusunda Şucaiyye'de meydana geldi. Dün de aynı bölgede Filistinliler hedef alınmış, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu evlerine dönmeye çalışan 6 Filistinli ölmüştü. İsrailli bir güvenlik kaynağının, İsrail ordusunun Hamas’a karşı desteklediği çetelerin, sarı hattın İsrail kontrolündeki tarafına geçmesine izin verdiğine yönelik ifadeleri aktarıldı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun talimatlara uygun şekilde hareket ettiğini savundu. Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazla bir alanda İsrail ordusunun talimatları uyguladığını öne sürdü. "Her ihlale anında tepki verilecektir." tehdidinde bulunan Katz, sarı hattı geçmeye çalışan Filistinlilerin dün hedef alındığını bir kez daha doğruladı. AA

