Gerçek zafer sorumlular hesap verdiği zaman kazanılacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup toplantısında Gazze’deki ateşkes hakkında değerlendirmede bulundu.

Babacan, Gazze’deki ateşkesi “mazlum için umut, insanlık için ışık” olarak nitelendirirken, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti. Ancak ateşkesin bir zafer olmadığını vurgulayan Babacan, “Gerçek zafer, adaletin tecelli ettiği, sorumluların hesap verdiği ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulduğunda kazanılacaktır” ifadelerini kullandı. İsrail lideri Netanyahu’ya da tepki gösteren Babacan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım suçlamasıyla itham edilen bir kişinin politika sahnelerinde yeri yoktur. Netanyahu’nun yeri Miloseviç ve Karadziç’in yanıdır” dedi. Haber Merkezi

