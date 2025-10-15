"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze'deki patlamamış mühimmatlar yüksek risk oluşturuyor!

15 Ekim 2025, Çarşamba 02:40
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından evlerine dönmeye çalışan siviller ile yardım görevlilerinin, patlamamış mühimmatlar nedeniyle yüksek risk altında olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

 

BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkililerinin, Gazze'deki patlamamış mühimmatların oluşturduğu ciddi tehdit konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Haq, "Ateşkesin ardından yüz binlerce yerinden edilmiş insan ve insani yardım çalışanı etkilenen bölgelerden geçerken, savaşın bu ölümcül kalıntılarıyla karşılaşma riski yüksek." dedi.

Haq, UNMAS ve ortaklarının, Gazze'deki insani yardımların kapsamını genişletmek amacıyla patlayıcı mühimmat risklerini azaltmak için çalıştığını belirterek, UNMAS'ın, Ekim 2023'ten bu yana erişebildiği bölgelerde 550'den fazla patlayıcı mühimmat tespit ettiği bilgisini paylaştı.

"Ancak Gazze'deki (patlamamış mühimmat) kirliliğinin tam boyutu hala bilinmiyor" diyen Haq, bu konuda UNMAS ve ortaklarının, Gazze'de özellikle de çocuklara, insani yardım dağıtımı yapanlara ve yıkıntılar arasında çalışan işçilere eğitim vermeye devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, ilgili görevlilerin rehberliklerinin ve teknik uzmanlıklarının, bu yüksek riskli çalışmalar sırasında patlayıcı mühimmat risklerini azaltmak için hayati önem taşıdığını vurguladı.

BM, İsrail’in Gazze’ye insani yardımları yarıya indirme kararını bildirdiğini doğruladı

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminin (COGAT) BM’ye, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmediği gerekçesiyle Gazze’ye girecek insani yardım tırlarının sayısını yarıya düşüreceğini belirten mektubunu bugün aldıklarını aktaran Haq, "COGAT'ın yazdıklarının farkındayız." dedi.

Gazze'ye mümkün olduğunca çok yardımın ulaşmasını istediklerini kaydeden Haq, "Tüm taraflardan, ölen rehinelerin iade edilmesi ve insani yardım da dahil olmak üzere ateşkesin uygulanmasının diğer yönlerinin de yerine getirilmesi için anlaşmalarına uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, BM Gazze İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Olga Cherevko da BM'nin Gazze'ye yardım akışını denetleyen COGAT'tan bugün mektup aldıklarını doğruladı.

ABD medyasında, İsrail'in, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes şartlarına göre taahhüt ettiği günlük 600 yardım tırını, Hamas’ın yıkıntıların altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini hemen iade etmediği gerekçesiyle 300’e düşüreceğini belirten mektubu BM’ye gönderdiği haberi yer almıştı.

COGAT’ın mektubunda, kısıtlamaların "Hamas'ın rehinelerin cesetlerinin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı ihlal etmesi" nedeniyle alındığı öne sürülmüştü.

AA

