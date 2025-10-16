Manisa’da muhabbet pikniği

Manisa Yeni Asya okuyucularının dokuzuncusunu düzenlediği geleneksel il pikniği, Ali Fakı Hazretleri’nin medfun olduğu mesire alanında ilmî ve imanî derslerle muhabbet eşliğinde gerçekleşti.

Manisa - İhsan ERDOĞAN

Manisa Yeni Asya Gazetesi okuyucularının geleneksel hâle gelen il pikniğinin dokuzuncusu, Kırkağaç Ali Fakı Mahallesi’nde, Ali Fakı Hazretleri’nin medfun bulunduğu mesire alanında gerçekleştirildi. Zaman zaman etkili olan serin ve yağmurlu havaya rağmen, Manisa merkezinin yanı sıra Akhisar, Alaşehir, Gördes, Salihli, Soma, Turgutlu ve Denizli’den katılımlarla yapılan piknik, kardeşlik ve dayanışma görüntülerine sahne oldu.

Vazifemiz ilânat

Programın açılış konuşmasını yapan Yeni Asya Manisa Temsilcisi İhsan Erdoğan, “Geleneksel hâle gelen Manisa il pikniğimizin dokuzuncusunu bugün Ali Fakı Hazretleri’nin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalar; ihlâsa, uhuvvete, dayanışmaya ve en önemlisi kaynaşmaya vesile olsun inşallah. Kur’ân-ı Kerîm’in manevî tefsiri olan Risale-i Nur’un intişar ve ilânatını yaparak susamış gönüllerde mâkes bulmasına vesile olmaktır. Gayret bizden, tevfik ise Cenab-ı Allah’a aittir” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından eğitimci Recep İğrek Hoca’nın Kur’ân-ı Kerîm’den okuduğu aşr-ı şerif ile program başladı.

“Kâinat ve insan” dersi

Piknikte, eğitimci ve emekli akademisyen Durmuş Ali İnci, Risale-i Nur’dan “Kâinat ve İnsan” konulu bir ders okudu. İnci, kâinatın insanın ihtiyaçlarına göre mükemmel şekilde yaratıldığını vurgulayarak, “Her şey fanidir, bâki olan yalnız Allah’tır.” dedi.

Kâinatın yaratılış sürecini ilmî ve imanî yönleriyle anlatan İnci, insanın ruhlar âlemindeki yaratılışına da değinerek, “Her insan gerek organizma gerekse kimyevî açıdan aynı maddelerden yaratılmış olmalarına rağmen kimse kimseye benzemiyor. Herkes genetik itibarıyla farklılık göstermektedir. Halbuki her insanda aynı genler var. Fakat sonsuz farklı dizilişlerle birbirinden ayrılmışlardır. Aynen bunun gibi kâinatın ve arzın ilk ana maddesi aynı, en küçük parçası olan atom yapısı da aynıdır. Ancak farklı dizilişlerle Allah aynı maddeden kimya biliminde bilinen elementleri birbirinden farklı kılmıştır. Bu farklı elementlerin yeryüzünde yayılışı da insanın ihtiyacıyla mütenasiptir, uygundur.” ifadelerini kullandı. Feyzullah Adıyaman ise Barla Lâhikası’ndan “Muhabbet” mevzulu mektuplardan okuyarak, iman kardeşliği ve muhabbet bağlarının önemine dikkat çekti.

Neşeli günün sonu

Öğlen namazının ardından katılımcılar, yemek, tatlı, çay ikramları eşliğinde sohbetlere ve ilmî müzakerelere devam ederek muhabbet dolu bir gün geçirdiler.

Program, emekli eğitimci Ahmet Karaşahan Hoca’nın hatim duasıyla taçlandırıldı. Eğitimci Ayşe Polat, çocuklar arasında yarışmalar yaptırarak renkli sahnelere vesile oldu. Yarışan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.