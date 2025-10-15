"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Belgede ne Filistin var, ne iki devletli çözüm - “Barış Zirvesi” kalıcı barış getirecek mi?

15 Ekim 2025, Çarşamba 09:53
ATEŞKES SONRASINI GÖRÜŞMEK İÇİN YAPILAN “BARIŞ ZİRVESİ”NDE İMZALANAN NİYET BELGESİ MEMNUN ETMEDİ. BELGEDE SOYKIRIM VE YIKIM GÖZ ARDI EDİLDİĞİ GİBİ, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DE ATIF YOK.

Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

 

SOYKIRIMDAN SÖZ EDİLMEDİ

Türkiye, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin imza attığı “Barış için niyet belgesi”, içeriğinde Filistin Devleti, iki devletli çözüm veya 1967 sınırları ifadelerinin yer almaması sebebiyle büyük şaşkınlığa sebep oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Mısır’a giderek “Şarm el-Şeyh Anlaşması”nın imza törenine katıldı. 20 ülke liderinin katıldığı zirvede, dört ülke — Türkiye, Mısır, ABD ve Katar — “Barış için niyet belgesi”ne imza attı. Ancak belgenin içeriğinde Filistin Devleti’ne, iki devletli çözüme veya 1967 sınırlarına hiçbir atıfta bulunulmaması dikkat çekti. Belgede, iki yıl süren soykırımın tek sorumlusu İsrail’e ilişkin en küçük bir eleştiri de yer almadı.

Niyet beyanı imzalandı

Gazze Barış Zirvesi’nde imzalanan “Kalıcı Barış ve Refah için Trump Deklarasyonu”nda, “Aşırıcılık ve radikalleşmenin her türünü ortadan kaldırma kararlılığında birleşmiş bulunuyoruz. Şiddetin ve ırkçılığın normalleştirildiği ya da radikal ideolojilerin sivil yaşamın dokusunu tehdit ettiği hiçbir toplum gelişemez. Aşırıcılığı mümkün kılan şartlara eğilmeyi ve kalıcı barışın temelleri olarak eğitimi, fırsat (eşitliğini) ve karşılıklı saygıyı desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu vesileyle, gelecekteki anlaşmazlıkların güç kullanımı veya uzun süreli çatışmalar yoluyla değil, diplomatik temaslar ve müzakere aracılığıyla çözülmesi yönünde taahhütte bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Belgede İsrail’e eleştiri yok

Niyet belgesinde şunlar söylendi: “Herkes için hoşgörü, onur ve eşit fırsat istiyoruz; ırk, inanç veya etnik köken fark etmeksizin, herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hedeflerine ulaşabileceği bir bölge oluşturmayı amaçlıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkelerine dayanan, kapsamlı bir barış, güvenlik ve ortak refah vizyonu izliyoruz. Bu ruhla, Gazze Şeridi’nde kalıcı ve kapsamlı barış düzenlemelerinin tesisinde sağlanan ilerlemeyi, ayrıca İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için birlikte çalışmayı, gelecek kuşakların barış içinde birlikte gelişebileceği kurumsal temelleri inşa etmeyi taahhüt ediyoruz. Kalıcı barış dolu bir geleceğe kendimizi adıyoruz.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 53
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belgede ne Filistin var, ne iki devletli çözüm - “Barış Zirvesi” kalıcı barış getirecek mi?

    Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz

    Madagaskar'da ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu - Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ordu bildirisini kınadı

    Gazze'deki patlamamış mühimmatlar yüksek risk oluşturuyor!

    Afganistan ve Pakistan sınırındaki çatışmalar yeniden alevlendi

    Gattuso: Gazzelilerin evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

    Trump: İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor

    Un değirmeni ilgi odağı

    Türkiye’de artık suç açık açık pazarlanıyor

    Gürcistan'ı 4-1 yenen Türkiye, büyük avantaj elde etti - Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı

    Vatandaşın faiz yükü katlandı

    Gençlere yönelik büyük bir saldırı - ‘Zararı azaltılmış’ demek zararsız demek değil!'

    İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

    Yurt genelinde serin hava devam edecek

    Cerrahî ve pediatri tehlikede

    Blair iş başında

    Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor
    Genel

    Gürcistan'ı 4-1 yenen Türkiye, büyük avantaj elde etti - Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı
    Genel

    DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş: Çete şiddeti, Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor!
    Genel

    Anayasa Mahkemesi iktidara açık bir mesaj verdi: Basın susturulamaz
    Genel

    Madagaskar'da ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu - Madagaskar Cumhurbaşkanlığı ordu bildirisini kınadı
    Genel

    Türkiye’de artık suç açık açık pazarlanıyor
    Genel

    Gattuso: Gazzelilerin evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze'deki patlamamış mühimmatlar yüksek risk oluşturuyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.