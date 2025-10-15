Belgede ne Filistin var, ne iki devletli çözüm - “Barış Zirvesi” kalıcı barış getirecek mi?

ATEŞKES SONRASINI GÖRÜŞMEK İÇİN YAPILAN “BARIŞ ZİRVESİ”NDE İMZALANAN NİYET BELGESİ MEMNUN ETMEDİ. BELGEDE SOYKIRIM VE YIKIM GÖZ ARDI EDİLDİĞİ GİBİ, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DE ATIF YOK.

Yardımları kısıtlayan İsrail, açlığı "soykırım aracı" olarak kullanmayı sürdürüyor!

SOYKIRIMDAN SÖZ EDİLMEDİ

Türkiye, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin imza attığı “Barış için niyet belgesi”, içeriğinde Filistin Devleti, iki devletli çözüm veya 1967 sınırları ifadelerinin yer almaması sebebiyle büyük şaşkınlığa sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Mısır’a giderek “Şarm el-Şeyh Anlaşması”nın imza törenine katıldı. 20 ülke liderinin katıldığı zirvede, dört ülke — Türkiye, Mısır, ABD ve Katar — “Barış için niyet belgesi”ne imza attı. Ancak belgenin içeriğinde Filistin Devleti’ne, iki devletli çözüme veya 1967 sınırlarına hiçbir atıfta bulunulmaması dikkat çekti. Belgede, iki yıl süren soykırımın tek sorumlusu İsrail’e ilişkin en küçük bir eleştiri de yer almadı.

Niyet beyanı imzalandı

Gazze Barış Zirvesi’nde imzalanan “Kalıcı Barış ve Refah için Trump Deklarasyonu”nda, “Aşırıcılık ve radikalleşmenin her türünü ortadan kaldırma kararlılığında birleşmiş bulunuyoruz. Şiddetin ve ırkçılığın normalleştirildiği ya da radikal ideolojilerin sivil yaşamın dokusunu tehdit ettiği hiçbir toplum gelişemez. Aşırıcılığı mümkün kılan şartlara eğilmeyi ve kalıcı barışın temelleri olarak eğitimi, fırsat (eşitliğini) ve karşılıklı saygıyı desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu vesileyle, gelecekteki anlaşmazlıkların güç kullanımı veya uzun süreli çatışmalar yoluyla değil, diplomatik temaslar ve müzakere aracılığıyla çözülmesi yönünde taahhütte bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Belgede İsrail’e eleştiri yok

Niyet belgesinde şunlar söylendi: “Herkes için hoşgörü, onur ve eşit fırsat istiyoruz; ırk, inanç veya etnik köken fark etmeksizin, herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hedeflerine ulaşabileceği bir bölge oluşturmayı amaçlıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkelerine dayanan, kapsamlı bir barış, güvenlik ve ortak refah vizyonu izliyoruz. Bu ruhla, Gazze Şeridi’nde kalıcı ve kapsamlı barış düzenlemelerinin tesisinde sağlanan ilerlemeyi, ayrıca İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için birlikte çalışmayı, gelecek kuşakların barış içinde birlikte gelişebileceği kurumsal temelleri inşa etmeyi taahhüt ediyoruz. Kalıcı barış dolu bir geleceğe kendimizi adıyoruz.”

