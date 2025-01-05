Rusya, 430 bin askerini kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 2024 yılı boyunca savaşta 430 bin Rus askerinin öldüğünü ileri sürerek Moskova güçlerinin savaş alanında ilerleme sağlayamadığını ve çatışmaların devam ettiğini, bu durumun da Rus ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

T24’ün haberine göre Moskova güçleri arasındaki yoğun kayıp Ukrayna ordusunun şehirlerde ayrıntılı savunma hatları oluşturmasına bağlanıyor. Rusya bu bölgelerde Kiev ilerleyişini durdurmak ve etkili bir savunma oluşturabilmek için hem malî hem de askerî bedeller ödemeye devam ediyor. Haber Merkezi

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