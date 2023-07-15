Rusya’da cinsiyet değiştirme yasaklandı

Rusya’da Parlamentonun alt kanadı Duma, sağlık çalışanlarının, cinsiyet değiştirme ameliyatı dahil trans bireylere yönelik neredeyse tüm tıbbi müdahaleleri yasaklayan yasa tasarısını oybirliği ile kabul etti.

Düzenlemeye, cinsiyet değişikliği geçiren bireylerin evlat edinen ebeveyn veya vasi olmalarının engellenmesi de ilave edildi. Keza eşlerden birinin veya her ikisinin cinsiyet değişikliği geçirmiş olması veya medeni durum kayıtlarını güncellemesi halinde evliliğin iptal edilmesi de yeni düzenlemede yer alıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için Federasyon Konseyi’nin onaylanması ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor. Üçüncü düzenlemeye, cinsiyet değişikliği geçiren bireylerin evlat edinen ebeveyn veya vasi olmalarının engellenmesi de ilave edildi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Parlamento’da yaptığı konuşmada, Rusya’nın “geleneksel aile değerlerini kurtarması” gerektiğini söyledi.

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