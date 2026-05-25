Avrupa’nın Türkiye’ye bakışı değişti

Gazeteci Zeynel Lüle, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaklaşımında demokrasi ve insan haklarının geri plana itildiğini, jeopolitik dengelerin belirleyici hâle geldiğini ifade etti.

T24 yazarı Zeynel Lüle, Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaklaşımında son yıllarda önemli bir değişim yaşandığını ifade etti. Lüle, geçmişte “demokratikleşmesi gereken aday ülke” olarak görülen Türkiye’nin artık daha çok jeopolitik bir unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.

Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaklaşımında güvenlik ve stratejik dengelerin öne çıktığını kaydeden Lüle, mülteci anlaşmasının bu dönüşümde kırılma noktası olduğunu belirtti. Lüle, “Türkiye’nin demokrasi standardından çok, Avrupa’ya göçü durdurma kapasitesi önem kazandı” ifadelerini kullandı.

Demokrasi geri planda kaldı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz dengesi, enerji güvenliği ve NATO hattı gibi başlıkların Avrupa açısından daha belirleyici hâle geldiğini belirten Lüle, demokrasi ve insan hakları konularının ise geri plana itildiğini ifade etti. Türkiye’de iktidarın son yıllarda siyasal pozisyonlarını belirlerken Avrupa Birliği’nden çok ABD’deki güç dengelerini dikkate aldığını savunan Lüle, özellikle Donald Trump döneminin Ankara’da dikkatle izlendiğini söyledi. Trump döneminde Türkiye üzerindeki demokratik baskının azaldığının görüldüğünü kaydeden Lüle, “Batı demokrasi değil güç diliyle konuşuyor anlayışı Ankara’da güç kazandı” değerlendirmesinde bulundu.

Değişim talebi bastırılamaz

Toplumdaki değişim isteğinin uzun vadede engellenemeyeceğini belirten Lüle, “Muhalefeti zayıflatabilirsiniz, medyanın sesini kısabilirsiniz, kurumları baskı altına alabilirsiniz; ama toplumun değişim talebini sonsuza kadar bastıramazsınız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de yaşanan tartışmaların yalnızca bir iktidar-muhalefet çekişmesi olmadığını belirten Lüle, ülkenin demokrasiyle mi yoksa kontrollü bir siyasal düzenle mi yoluna devam edeceğine milletin demokratik yollarla karar vereceğini ifade etti.

