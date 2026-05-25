Asıl bedeli dar gelirli ödeyecek

Mutlak butlanın faturasını geniş halk kesimlerine ödetecekler. Enflasyon artışı sürecek, faizler inmeyecek, ekonomide pembe tablo söylemi de rafa kalktı.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, butlan kararının zaten durgunlaşan ekonomi için olumsuz etki yapacağını kaydederek, “Borsaya Varlık Fonu müdahale ediyor gibi görünüyor.

Merkez Bankası zaten döviz kurunu boş bırakmıyor ve yoğun şekilde müdahale ediyor. Bu tabloya göre faizler de yüksek seyredecek. Türkiye’nin dışardaki varlıkları zarar edecek. Eurobond’lar değer kaybedecek. Yatırımcıya ne kadar anlatırsanız anlatın, istediğiniz kadar parlak şey sunun. Yatırımcı olan bitene bakar” dedi.

Hedeflere ulaşmak imkansız

Merkez Bankasının işinin çok zorlaşacağını vurgulayan Prof. Dr. Serap Durusoy, “Enflasyon raporundaki hedeflerin şu konjonktürde tutturulamayacağı ortada. Hedeflere ulaşmak imkansız. Mevcut konjonktür enflasyon beklentilerinin çok daha kötüye gideceğini de ortaya koyuyor. Faiz artışı bile daha fazla konuşulacak. Olan yine düşük gelir grubuna oluyor” diye konuştu. DW Türkçe’ye konuşan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’na göre, AKP iktidarının önümüzdeki seçime ekonomide “pembe tablo” çizerek girmesi artık mümkün değil. Kozanoğlu, “Ortalama insanın yaşamdan şikayetlerinin daha da yoğunlaştığı karanlık bir döneme doğru yol alıyoruz” dedi.