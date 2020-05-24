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24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Rusya'da vaka sayısı 350 bine yaklaştı

24 Mayıs 2020, Pazar 13:22
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 599 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 344 bin 481’e ulaştı.

1 Mayıs’tan bu yana en düşük günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, ölü sayısı 153 artarak 3 bin 541’e, iyileşen sayısı 5 bin 363 artarak 113 bin 299’a çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya düştüğü açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,9’unda semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 516 artarak 163 bin 913’e, ölü sayısı 59 artarak 1993’e çıktı.

Şehirde toplam 49 bin 840 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

282 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 282 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 600 binden fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 282 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansından yapılan açıklamada, Rusya Kozmonot Hazırlık Merkezinde 29 çalışana Kovid-19 bulaştığı bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının ölmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

AA

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