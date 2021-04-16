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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı adım

16 Nisan 2021, Cuma 23:00
Rusya, ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemler alarak, aralarında yeni ve eski devlet görevlilerinin bulunduğu 8 Amerikan vatandaşına ülkeye giriş yasağı kararı getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı alınan kararlar bildirildi.

Buna göre, mütekabiliyet gereği ABD'li 10 diplomat sınır dışı edilecek ve kısa süreliğine görevlendirilen ABD'li diplomatların sayısı yılda 10'a düşürülecek.

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Rusya çalışma yasası çerçevesinde, ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşları çalıştırma uygulaması durdurulacak.

Karar gereği, "ABD'nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların Rusya'da seyahat kurallarını sürekli ihlal etmesi" nedeniyle iki ülke arasında 1992'de imzalanan "Açık Kara" Mutabakat Zaptı feshedildi.

Ayrıca, ABD Başkanlığı ve devlet kurumlarının kontrolü altında olan vakıf ve derneklerin Rusya'daki faaliyetleri durdurulacak.

ABD'nin 8 vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı

ABD'nin 2 Mart'ta bazı Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, 8 Amerikan vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Bunların arasında, ABD Adalet Bakanı Merrick Brian Garland, Hapishaneler Federal Bürosu Direktörü Michael D. Carvajal, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Nicholas Mayorkas'ın yanı sıra ABD’nin Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Susan Elizabeth Rice, FBI Direktörü Christopher Asher Wray, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Danica Haines, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Eski CIA Direktörü Robert James Woolsey bulunuyor.

"ABD ile gerilimin tırmanmasından kaçınmak istiyoruz"

ABD'nin, Rusya'ya karşı "düşmanca" eylemlerde bulunduğu ve ikili ilişkileri bozmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Washington, yeni jeopolitik gerçeklerde tek taraflı dayatmalara yer olmadığı gerçeğine katlanmak istemiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'ye sağduyu gösterme çağrısı yapıldığı açıklamada, "Aksi taktirde Rusya'da ABD'nin temsilciklerinde çalışan sayısı 300'e düşürülecek." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, bizim seçeneğimiz değil. ABD ile gerilimin tırmanmasından kaçınmak istiyoruz. İkili ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki yolları bulmak için Amerikan tarafı ile sakin ve profesyonel diyaloğa hazırız. Ancak gerçek farklıdır. Washington'dan duyduğumuz şeyleri, pratikte farklı görüyoruz. Hiç bir yaptırım dalgasının cezasız kalacağından şüphe olmasın."

5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı

Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme karar aldığı hatırlatılan açıklamada, "Rusya'dan 5 Polonyalı diplomat sınır dışı edilecek." bilgisi verildi.

AA

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