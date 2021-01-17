Seçim bölünmeyi bitirsin

Uzmanlara göre, Filistin’de seçim kararı siyasÎ gruplar arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirebilir.

Filistinli siyasî analistler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yıllardır yapılmayan genel seçimlerin tarihini belirleyen kararnameyi imzalamasını siyasî bölünmüşlükleri sona erdirme yolunda önemli bir adım olarak görüyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021’de milletvekili ve 31 Temmuz 2021’de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Filistinli uzmanlar, 14 yıl aradan seçim kararı alınmasının olumlu bir adım olduğunu, bununla birlikte uzun yıllardır süren bölünmüşlüğü sona erdirmek için başka adımların da atılması gerektiğini ifade etti.

“Birliğe ulaşmada önemli bir adım”

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, “Devlet Başkanı Abbas’ın, seçim kararnamesini imzalaması ve seçim tarihlerini belirlemesi Filistin’de birliğe ulaşma yolunda önemli bir adım” dedi. Seçim kararından sonra ikinci adım olarak seçimlerin başarısı için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, daha sonra ise “işgal ve normalleşme tehlikelerine karşı yüzleşmek için kapsamlı ve ulusal fikir birliğine varılması gerektiğini” dile getirdi. Batı Şeria’nın Cenin şehrindeki Arap Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eymen Yusuf da seçimlerle ilgili kararnamenin Filistin’de uzun bir bölünmüşlük sürecinin ardından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Yusuf, seçimlerin, bölünmüşlüğün tamamıyla sona ermesi anlamına gelmediğini, ancak Fetih ve Hamas arasındaki bütün anlaşmazlıkları çözmek için sıkı bir çalışmanın başlangıcı olduğunu söyledi.