Şili'de devrilen gaz yüklü tanker patladı: 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyinde gaz yüklü tanker kamyonun devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Santiago’ya bağlı Renca ilçesinde bulunan General Velasquez Otoyolu’nda seyir halindeki sıvılaştırılmış gaz taşıyan tanker, devrilip diğer araçlara çarptıktan sonra patladı. Patlamada 4 kişi olay yerinde öldü, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle 7 araç alev alırken, otoyol araç trafiğine kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. AA

Okunma Sayısı: 435

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.