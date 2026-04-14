Sanders’den İsrail aleyhinde yeni tasarı

ABD’li Senatör Bernie Sanders, “Gazze’deki soykırıma” dikkati çekerek, ABD’nin İsrail’e silâh satışının engellenmesi amacıyla bir tasarı sunacağını ve tasarının oylanması için uğraşacağını açıkladı.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimini ve ona destek veren ABD yönetimini hedef aldı. Sanders, açıklamasında, “Bu hafta, İsrail ordusuna yaklaşık yarım milyar dolar değerinde bomba ve buldozer satışını engellemek için bir yasa tasarısı oylaması yapılması için zorlayacağım.” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alan ABD’li Senatör, “Gazze’de soykırım suçunu işleyen aşırılıkçı Netanyahu hükümetinin, Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla askerî desteğe ihtiyacı yok” değerlendirmesini yaptı.

Batı Şeria’da etnik temizlik var

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’da zorla yerinden edilmelerin, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açtığını bildirdi. BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin batısındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yerleri hedef alan İsrail saldırıları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki zorla yerinden edilmelerin yeniden artması konusunda ciddi endişe duyulduğu aktarıldı. Bu durumun son bulması çağrısı yapılan açıklamada, “Bu yerinden edilme, terör ve hedefli saldırı döngüsünün nihai bir amacı Filistinliler için hayatı çekilmez hale getirmek ve onları topraklarından kalıcı olarak uzaklaştırmak” ifadeleri kullanıldı.