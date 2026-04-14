"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Sanders’den İsrail aleyhinde yeni tasarı

14 Nisan 2026, Salı 15:23
ABD’li Senatör Bernie Sanders, “Gazze’deki soykırıma” dikkati çekerek, ABD’nin İsrail’e silâh satışının engellenmesi amacıyla bir tasarı sunacağını ve tasarının oylanması için uğraşacağını açıkladı.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimini ve ona destek veren ABD yönetimini hedef aldı. Sanders, açıklamasında, “Bu hafta, İsrail ordusuna yaklaşık yarım milyar dolar değerinde bomba ve buldozer satışını engellemek için bir yasa tasarısı oylaması yapılması için zorlayacağım.” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alan ABD’li Senatör, “Gazze’de soykırım suçunu işleyen aşırılıkçı Netanyahu hükümetinin, Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla askerî desteğe ihtiyacı yok” değerlendirmesini yaptı.

Batı Şeria’da etnik temizlik var

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’da zorla yerinden edilmelerin, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açtığını bildirdi. BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin batısındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yerleri hedef alan İsrail saldırıları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki zorla yerinden edilmelerin yeniden artması konusunda ciddi endişe duyulduğu aktarıldı. Bu durumun son bulması çağrısı yapılan açıklamada, “Bu yerinden edilme, terör ve hedefli saldırı döngüsünün nihai bir amacı Filistinliler için hayatı çekilmez hale getirmek ve onları topraklarından kalıcı olarak uzaklaştırmak” ifadeleri kullanıldı. 

AA

    "Ara seçim yok, seçim zamanındadır"

    Siverek'te okula silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı

    İstanbul merkezli 7 şehirde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

    Lufthansa'da kabin ekibi de greve çıkacak

    Lübnan'ın güneyinde 2 bini aşkın kişi İsrail'in saldırılarıyla katledildi

    BM: Tüm ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerekiyor!

    Abluka krizi! - Tahran’dan ABD’ye: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz - Petrol, 100 doların üzerine tırmandı!

    Macaristan Avrupa’yı seçti

    Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü

    41 Hafız daha icazet aldı

    Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı

    Erzincan-Kemah'ta 4 büyüklüğünde deprem

    Genç Bilâller ezan okumada yarıştı

    Çocuklara sosyal medya sınırlansın

    Yaşlı nüfus borç batağında

    Hafızların icazet sevinci

    5 milyon iş yapay zekâ tehdidi altında

    Barınma krizi derinleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü
    Genel

    Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı
    Genel

    Afyon’da nurlu hatıralar canlandı
    Genel

    Macaristan Avrupa’yı seçti
    Genel

    Abluka krizi! - Tahran’dan ABD’ye: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz - Petrol, 100 doların üzerine tırmandı!
    Genel

    Bediüzzaman Şanlıurfa’da yâd edildi - İslâm âleminin çıkış yolu: Meşveret ve kardeşlik
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Tüm ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerekiyor!
    Genel

    41 Hafız daha icazet aldı

