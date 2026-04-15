"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

15 Nisan 2026, Çarşamba
Mursi Demokrasi Vakfı temsilcisi ve gazeteci Mohammed Gamal, “İslam aleminin ortak düşmanları cehalet, fakirlik, zarurettir. bunları yenebilmek için birlik olmalıyız” dedi.

Sosyal Adalet Derneği/Hareketi (SAHİ), “Ortadoğu’da Emperyalist, Siyonist Müdahaleler ve Direniş: Barış ve Demokratik Bir Gelecek Arayışı” üst başlıklı bir sempozyum gerçekleştirdi.

Türkiye ve Mısır’dan siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmacı olarak bulunduğu sempozyumda emperyalist ülkelerin bölgede yol açtığı sıkıntılar ve bunlara çözüm yolları konuşuldu. 

Önceki gün Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda bölge ülkeleri ve halklarının farklılıklarıyla bir arada yaşaması ve ortak hareket etmesinin önemine değinildi.

DEMOKRASİ YÜRÜMEMİZ GEREKEN YOLDUR

Sempozyumun ikinci oturumunda konuşan Mursi Demokrasi Vakfı temsilcisi ve gazeteci Mohammed Gamal, Arap Baharı döneminde halkın oyları ve desteğiyle iktidara gelen hükümetlerin dış ve iç baskı güçleri tarafından darbeyle devrilmesi ve on binlerce kişinin tutuklanması sürecine dikkat çekti. Gamal, “İslâm âleminin ortak düşmanları cehalet, fakirlik, zarurettir. Bunları yenebilmek için birlik olmalıyız. Demokrasi bu yönde bir çözümdür. İhtilafları bir yana bırakıp bunun etrafında toplanmamız lâzım” dedi.

ÖNCE ÖLDÜRÜYOR SONRA DİPLOMASİ BAŞLATIYORLAR

Sempozyumun bir diğer konuşmacısı Akademisyen Yıldız Önen, eski dönemlerde diplomasinin çözümsüz kalmasının ardından savaşların başladığını bugün ise bunun tersinin yaşandığını söyledi. “Önce öldürüyorlar sonra diplomasi başlatıyorlar” diyen Önen, Gazze’deki soykırım ve İran’a yönelik saldırılar konusunda ABD ve İsrail’in giderek yalnızlaştığına dikkat çekti. Gazze Barış Kurulu’nda yer alan bölge ülkeleri temsilcilerini de eleştiren Önen, “Adil olmayanları savunanların değil, adil dünyayı savunanların yanında olmalıyız” şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN DÜNYANIN KRİZİ ÇOK DAHA ŞUMULLÜ

“Yeryüzü ölçeğinde bir kriz hali yaşanıyor fakat Müslüman dünyanın krizi çok daha şumullü” diyen konuşmacılardan yazar Ali Bulaç, İslâm âleminde, sosyopolitik, ahlâkî ve felsefî-itikadî kriz mevcut olduğunu ifade etti. Bulaç, günümüz dünyasında sıkıntılara çözüm kapsamında Hılfülfudul tarzı bir oluşumun Müslümanlar, sosyalistler ve Katoliklerin birlikte çabalamasıyla hayata geçirilebileceğini söyledi. 

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    Ara dönemden, ara seçimle çıkarız

    Meloni’den Trump’a Papa tepkisi: Dine siyasî baskı kabul edilemez

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı

    Kahramanmaraş'ta okul saldırısındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan da öldü

    Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen öldü, 20 kişi yaralandı

    "ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"

    "Ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum"

    Trump İran’la "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istiyor

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

    Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    Petrol yakıtları üzerindeki vergileri geçici süreliğine kaldırdı

    İcra dosyası Türkiye’nin iflas tablosudur

    Cindoruk defnedildi

    Sanders’den İsrail aleyhinde yeni tasarı

    "Ara seçim yok, seçim zamanındadır"

    Siverek'te okula silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı

    İstanbul merkezli 7 şehirde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

    Lufthansa'da kabin ekibi de greve çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı
    Genel

    Kahramanmaraş'ta okul saldırısındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan da öldü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen öldü, 20 kişi yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı
    Genel

    "Ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum"
    Genel

    Trump İran’la "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istiyor
    Genel

    "ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"
    Genel

    Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

