Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

Sosyal Adalet Derneği/Hareketi (SAHİ), “Ortadoğu’da Emperyalist, Siyonist Müdahaleler ve Direniş: Barış ve Demokratik Bir Gelecek Arayışı” üst başlıklı bir sempozyum gerçekleştirdi.

Türkiye ve Mısır’dan siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmacı olarak bulunduğu sempozyumda emperyalist ülkelerin bölgede yol açtığı sıkıntılar ve bunlara çözüm yolları konuşuldu.

Önceki gün Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda bölge ülkeleri ve halklarının farklılıklarıyla bir arada yaşaması ve ortak hareket etmesinin önemine değinildi.

DEMOKRASİ YÜRÜMEMİZ GEREKEN YOLDUR

Sempozyumun ikinci oturumunda konuşan Mursi Demokrasi Vakfı temsilcisi ve gazeteci Mohammed Gamal, Arap Baharı döneminde halkın oyları ve desteğiyle iktidara gelen hükümetlerin dış ve iç baskı güçleri tarafından darbeyle devrilmesi ve on binlerce kişinin tutuklanması sürecine dikkat çekti. Gamal, “İslâm âleminin ortak düşmanları cehalet, fakirlik, zarurettir. Bunları yenebilmek için birlik olmalıyız. Demokrasi bu yönde bir çözümdür. İhtilafları bir yana bırakıp bunun etrafında toplanmamız lâzım” dedi.

ÖNCE ÖLDÜRÜYOR SONRA DİPLOMASİ BAŞLATIYORLAR

Sempozyumun bir diğer konuşmacısı Akademisyen Yıldız Önen, eski dönemlerde diplomasinin çözümsüz kalmasının ardından savaşların başladığını bugün ise bunun tersinin yaşandığını söyledi. “Önce öldürüyorlar sonra diplomasi başlatıyorlar” diyen Önen, Gazze’deki soykırım ve İran’a yönelik saldırılar konusunda ABD ve İsrail’in giderek yalnızlaştığına dikkat çekti. Gazze Barış Kurulu’nda yer alan bölge ülkeleri temsilcilerini de eleştiren Önen, “Adil olmayanları savunanların değil, adil dünyayı savunanların yanında olmalıyız” şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN DÜNYANIN KRİZİ ÇOK DAHA ŞUMULLÜ

“Yeryüzü ölçeğinde bir kriz hali yaşanıyor fakat Müslüman dünyanın krizi çok daha şumullü” diyen konuşmacılardan yazar Ali Bulaç, İslâm âleminde, sosyopolitik, ahlâkî ve felsefî-itikadî kriz mevcut olduğunu ifade etti. Bulaç, günümüz dünyasında sıkıntılara çözüm kapsamında Hılfülfudul tarzı bir oluşumun Müslümanlar, sosyalistler ve Katoliklerin birlikte çabalamasıyla hayata geçirilebileceğini söyledi.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN