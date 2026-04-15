Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son dönemde Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğine dair haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tablonun temel hak ve hürriyetler açısından ciddi ihlaller içerdiğini ve endişe verici olduğunu belirtti.

Ankara - Mehmet Kara Sosyal medyada ve uluslararası insan hakları raporlarında yer alan bilgi ve belgelerin, Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde başörtülü kız öğrencilerin okullara alınmadığını, sınıflardan uzaklaştırıldığını ve yasakları protesto edenlerin gözaltına alındığını gösterdiğini ifade eden Yeneroğlu, “Bakü’den Sumgait’e, Abşeron’dan Mehdiabad’a kadar farklı şehirlerde benzer uygulamaların görülmesi, bunun münferit değil sistematik bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Halbuki Azerbaycan, anayasasının güvence altına aldığı temel hak ve özgürlükleri vatandaşlarına eksiksiz tanımakla yükümlüdür. Başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını fiilen ortadan kaldıran bu uygulamalara son verilmelidir” dedi.

Okunma Sayısı: 461

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.