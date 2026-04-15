Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

15 Nisan 2026, Çarşamba 03:01
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son dönemde Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğine dair haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tablonun temel hak ve hürriyetler açısından ciddi ihlaller içerdiğini ve endişe verici olduğunu belirtti.

Ankara - Mehmet Kara

Sosyal medyada ve uluslararası insan hakları raporlarında yer alan bilgi ve belgelerin, Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde başörtülü kız öğrencilerin okullara alınmadığını, sınıflardan uzaklaştırıldığını ve yasakları protesto edenlerin gözaltına alındığını gösterdiğini ifade eden Yeneroğlu, “Bakü’den Sumgait’e, Abşeron’dan Mehdiabad’a kadar farklı şehirlerde benzer uygulamaların görülmesi, bunun münferit değil sistematik bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Halbuki Azerbaycan, anayasasının güvence altına aldığı temel hak ve özgürlükleri vatandaşlarına eksiksiz tanımakla yükümlüdür. Başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını fiilen ortadan kaldıran bu uygulamalara son verilmelidir” dedi.

