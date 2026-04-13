"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Barınma krizi derinleşiyor

Verilere göre, Türkiye’de mesken ve kira artışı AB’yi katladı. Fiyatlar 10 kata varan farkla yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında konut, kira fiyatlarında makas iyice açıldı. AB’de 2025 yılı sonunda konut fiyat endeksi bir önceki yıla göre yüzde 5.5 artarken, kira endeksi yüzde 3.2 seviyesinde kaldı. Türkiye’de ise aynı dönemde konuttaki artış yüzde 30.6, kiradaki artış ise yüzde 37’ye yaklaştı.

Avrupa’dan öndeyiz

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye ile AB arasındaki konut ve kira artışlarını karşılaştırarak barınma krizinin geldiği noktaya dikkat çekti. Açıklanan verilerin tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu belirten Bakırlıoğlu, AB ülkeleri içinde en yüksek artışın yüzde 21 ile Macaristan’da görüldüğünü anımsatarak, “Almanya’da artış yüzde 3 seviyesinde. Bizdeki artış neredeyse 10 katı. Bu, ekonomideki dengesizliğin ve konut politikalarındaki yanlışların açık göstergesidir” diye konuştu.

Barınma, temel haktır

Bakırlıoğlu, iktidarı acil önlem almaya çağırarak sosyal konut üretiminin artırılması ve dar gelirli vatandaşların korunması gerektiğine işaret etti. Bakırlıoğlu, “Barınma hakkı temel bir haktır.  Acil adımlar atılmazsa bu kriz daha da ağır sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Sıkıntı katlanarak artıyor

Kira artışlarında da benzer bir tablo olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, “AB’de kira artış oranı yüzde 3.2 iken Türkiye’de bu oran yüzde 37’ye ulaşıyor. Bu artık istisnaî değil, sistematik bir sıkıntı haline gelmiştir” dedi. Verilerin barınma krizinin hafiflemediğini, aksine derinleştiğini ortaya koyduğunu belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Rakamlar bize acı bir gerçeği gösteriyor: Barınma krizi azalmak bir yana dursun, katlanarak artıyor. Vatandaşın geliri yerinde sayarken kira ve konut fiyatları hızla yükseliyor. Almanya’da emekli Hans Amca yurtdışında tatil planı yapabiliyor. Türkiye’de Hasan Amca ise bırakın tatili, evinin kirasını bile ödeyemiyor. Maalesef ülkemizdeki tablo budur.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.