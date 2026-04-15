"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Meloni’den Trump’a Papa tepkisi: Dine siyasî baskı kabul edilemez

15 Nisan 2026, Çarşamba 19:53
İtalya Başbakanı Meloni, Trump’ın Papa’ya yönelik sözlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek dinî otoriteler üzerindeki siyasî baskıya karşı çıktı; Papa Leo ise barış çağrısını sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa’ya yönelik ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tartışmalı açıklamalar sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek Papa’ya dayanışma mesajı verdi.

Papa ile dayanışma mesajı

Meloni, “Papa hakkındaki açıklamalar kabul edilemezdi. Papa’ya dayanışmamı ifade ettim ve ediyorum” dedi. Dini otoritelerin siyasî baskı altında olmaması gerektiğini vurgulayan Meloni, “Dürüst olmak gerekirse, dinî liderlerin siyasî liderlerin dediklerini yaptığı bir toplumda kendimi rahat hissetmem” ifadelerini kullandı.

Papa Cezayir halkına seslendi: Selâmün aleyküm

Tartışmalar sürerken Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa 14.Leo da farklı bir mesajla gündeme geldi. Papa, Cezayir halkına hitaben yaptığı konuşmada, “Sevgili Cezayirli kardeşlerim, barış sizinle olsun. Selamün Aleyküm” diyerek diyalog ve barış vurgusu yaptı.  ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını eleştirerek “savaşa son verin” çağrısı yapan Papa Leo’yu sert ifadelerle hedef almıştı. Papa Leo ise “Trump’tan korkmuyorum” diyerek barış mesajları vermeye devam edeceğini söylemişti. 

İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasından çekildi

İtalya hükümeti, İsrail ile arasında yürürlükte olan ve savunma alanında iş birliğini öngören bir anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, Verona kentinde bir etkinlikte konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Güncel durumu değerlendiren hükümet, İsrail ile olan ve otomatik şekilde uzayan savunma anlaşmasından çekilme kararı aldı" dedi. Ancak İsrail, kararın uygulamada bir etkisinin olmayacağı görüşünde.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı
    Genel

    Kahramanmaraş'ta okul saldırısındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan da öldü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen öldü, 20 kişi yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı
    Genel

    "Ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum"
    Genel

    Trump İran’la "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istiyor
    Genel

    "ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"
    Genel

    Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.