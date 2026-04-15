Meloni’den Trump’a Papa tepkisi: Dine siyasî baskı kabul edilemez

İtalya Başbakanı Meloni, Trump’ın Papa’ya yönelik sözlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek dinî otoriteler üzerindeki siyasî baskıya karşı çıktı; Papa Leo ise barış çağrısını sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa’ya yönelik ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tartışmalı açıklamalar sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek Papa’ya dayanışma mesajı verdi.

Papa ile dayanışma mesajı

Meloni, “Papa hakkındaki açıklamalar kabul edilemezdi. Papa’ya dayanışmamı ifade ettim ve ediyorum” dedi. Dini otoritelerin siyasî baskı altında olmaması gerektiğini vurgulayan Meloni, “Dürüst olmak gerekirse, dinî liderlerin siyasî liderlerin dediklerini yaptığı bir toplumda kendimi rahat hissetmem” ifadelerini kullandı.

Papa Cezayir halkına seslendi: Selâmün aleyküm

Tartışmalar sürerken Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa 14.Leo da farklı bir mesajla gündeme geldi. Papa, Cezayir halkına hitaben yaptığı konuşmada, “Sevgili Cezayirli kardeşlerim, barış sizinle olsun. Selamün Aleyküm” diyerek diyalog ve barış vurgusu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını eleştirerek “savaşa son verin” çağrısı yapan Papa Leo’yu sert ifadelerle hedef almıştı. Papa Leo ise “Trump’tan korkmuyorum” diyerek barış mesajları vermeye devam edeceğini söylemişti.

İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasından çekildi

İtalya hükümeti, İsrail ile arasında yürürlükte olan ve savunma alanında iş birliğini öngören bir anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, Verona kentinde bir etkinlikte konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Güncel durumu değerlendiren hükümet, İsrail ile olan ve otomatik şekilde uzayan savunma anlaşmasından çekilme kararı aldı" dedi. Ancak İsrail, kararın uygulamada bir etkisinin olmayacağı görüşünde.