Abluka krizi! - Tahran’dan ABD’ye: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz - Petrol, 100 doların üzerine tırmandı!

14 Nisan 2026, Salı 02:11
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla yürürlüğe giren ve İran’ın dış dünya ile deniz bağlantısını kesmeyi hedefleyen abluka kararına, Tahran yönetiminden ekonomik bir uyarı geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ablukanın küresel akaryakıt fiyatlarını kontrol edilemez bir noktaya taşıyacağını iddia etti. Kalibaf, “Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz” dedi.

Arakçi: Hiçbir ders alınmamış

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Pakistan’ın başşehri İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Erakçi, “Son 47 yılın en üst düzeyde yürütülen yoğun görüşmelerinde İran, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile iyi niyet çerçevesinde temas kurdu.

Ancak İslamabad Mutabakat Zaptı’na sadece birkaç adım kala maksimalist talepler, sürekli değişen şartlar ve abluka ile karşılaştık. Hiçbir ders alınmamış. İyi niyet, iyi niyet doğurur. Düşmanlık ise düşmanlık doğurur” dedi. Erbil - aa

Petrol 100 doların üzerine tırmandı

ABD’nin, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı, piyasalarda şok etkisi oluşturdu. CENTCOM’un açıklamasının ardından sadece iki saat içinde petrol fiyatları sert yükselirken, ABD ham petrolü yüzde 8 artışla 104,24 dolara, Brent petrol ise yüzde 7 yükselişle 102,29 dolara çıktı. Bölgedeki askerî tırmanışın enerji arz güvenliğini ciddî şekilde tehdit ettiği değerlendiriliyor.

Kriz devam ediyor

Hürmüz Boğazı’na abluka tehdidi, ABD-İran hattında gerilimi tırmandırırken dünya enerji arzı ve ticareti açısından riskleri büyüttü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada İran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve “ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını” belirtti.

İran’ın “itibarına kalıcı zarar geldiğini” vurgulayan Trump, “Söz verdikleri gibi uluslararası su yolunu bir an önce açma sürecine başlasalar iyi olur. Kitaptaki tüm kanunları ihlal ediyorlar” yorumunu yaptı. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı “bloke etmesine” NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söyledi.

Hürmüz’de gerilim tırmanıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da, Pakistan’da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin hemen ardından, Hürmüz Boğazı üzerinden İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik kapsamlı bir abluka başlatılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla 13 Nisan Pazartesi saat 17.00 itibarıyla devreye giren bu hamle, gözleri yeniden Ortadoğu’ya çevirdi. Hürmüz Boğazı’nda uygulanacak olan bu askerî adımda CENTCOM, yaptırımın ülkelerine bakılmaksızın tüm gemilere “tarafsızca” uygulanacağını belirtti. Ancak burada kritik bir ayrım var: Abluka sadece İran limanlarına giden veya oradan ayrılan gemileri kapsayacak. İran dışındaki bölge ülkelerine (örneğin BAE veya Katar’a) giden gemilerin geçişine ise dokunulmayacak. Haber Merkezi

    BM: Tüm ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerekiyor!

    Abluka krizi! - Tahran’dan ABD’ye: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz - Petrol, 100 doların üzerine tırmandı!

    Macaristan Avrupa’yı seçti

    Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü

    41 Hafız daha icazet aldı

    Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı

    Erzincan-Kemah'ta 4 büyüklüğünde deprem

    Genç Bilâller ezan okumada yarıştı

    Çocuklara sosyal medya sınırlansın

    Yaşlı nüfus borç batağında

    Hafızların icazet sevinci

    5 milyon iş yapay zekâ tehdidi altında

    Barınma krizi derinleşiyor

    Uzaklaşılan Ddin mi, siyasallaşmış muhafazakârlık mı?

    İran’dan komşu ABD üslerine 6657 saldırı

    Petrolün kalbi durdu!: Hürmüz yeniden kapandı

    Küba: ABD'nin işgali halinde kendimizi savunuruz

    Antalya-Demre açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

    “ABD üssü olan ülkeler bağımsız olamaz”

