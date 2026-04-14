"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Petrol yakıtları üzerindeki vergileri geçici süreliğine kaldırdı

14 Nisan 2026, Salı 20:32
Kanada Başbakanı Mark Carney, benzin, dizel ve havacılık yakıtı üzerindeki federal vergiyi, geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Carney, Ottawa'da basına yaptığı açıklamada, benzin, dizel ve havacılık yakıtları üzerinden alınan özel tüketim vergisinin Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle geçici olarak askıya aldıklarını söyledi.

Bu yolla ülke vatandaşlarını bir süre rahatlatmayı amaçladıklarını belirten Carney, söz konusu değişiklikle benzin fiyatlarında 20 Nisan'dan başlayarak 7 Eylül'e kadar litre başına 10 sent, dizel fiyatlarında ise litre başına 4 sent indirim uygulanacağını bildirdi.

Carney, yapılan indirimin Kanadalıların "kısa vadeli baskıları" aşmalarına yardımcı olacağını vurgulayarak, özel tüketim vergisinin kısa süreli kaldırılmasının ülkeye yaklaşık maliyetinin 2,4 milyar dolar olacağını kaydetti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasının ardından dünyanın enerji ihtiyacının 5'te 1'inin karşılandığı Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlar, büyük ölçüde durma noktasına gelmiş ve bu nedenle, Kanada ve ABD dahil, dünyanın birçok ülkesinde yakıt fiyatları yükselmişti.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.