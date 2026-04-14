Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

Yeni Asya Medya Grubu’nun 50 yılı aşan yayıncılık tecrübesi, artık Yeni Asya Dijital mobil uygulaması ile cebinize taşınıyor…

Günlük gazeteden aylık dergilere, kültür kitaplarından dinî eserlere kadar tüm yayınlarımıza tek bir uygulama üzerinden hızlı, pratik ve güvenli şekilde ulaşabilirsiniz.



📲 Hemen İndirin ve Kullanmaya Başlayın

Yeni Asya Dijital uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

📥 iOS (App Store)

📥 Android (Google Play)

💡: En iyi okuma deneyimi için mobil uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederiz.

────────── ✦ ──────────

💻 Web Üzerinden Erişim (Alternatif)

Yeni Asya Dijital’e dilerseniz bilgisayarınızdan da erişebilirsiniz:

🌐 yeniasyadijital.com

Ancak tüm özelliklerden eksiksiz ve daha hızlı şekilde faydalanmak için mobil uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederiz.

────────── ✦ ──────────

📚 Uygulamada Neler Var?

Yeni Asya Dijital uygulaması içerisinde:

📰 Günlük Yeni Asya Gazetesi [E-Gazete]

🗞️ Aylık dergiler; Can Kardeş, Genç Yorum, Bizim Aile, Köprü [E-Dergiler]

📖 Yeni Asya Neşriyat Eserleri [E-Kitaplar]

➕ Gazete ekleri, broşürler [E-Ekler]

tek bir çatı altında sunulmaktadır.

────────── ✦ ──────────

🔄 Eski Sistem ve Yeni Sistem Hakkında Bilgilendirme!

Yeni Asya Dijital uygulamasının yayına alınmasıyla birlikte;

👉 Yeni e-gazete abonelikleri artık sadece Yeni Asya Dijital uygulaması veya web sürümü üzerinden yapılabilecektir.

🟡 Eski sistem kullanılmaya devam edecek mi?

Evet. Mevcut e-gazete sistemi ve mevcut mobil uygulamalar kısa bir süre daha aktif kalmaya devam edecektir.

👉 Daha önce abone olan kullanıcılar mevcut kullanıcı adı ve şifreleri ile eski sistem üzerinden giriş yapmaya devam edebilir.

📱 Yeni uygulamaya geçmek zorunlu mu?

Hayır, ancak Yeni Asya Dijital uygulaması;

Daha hızlı

Daha kapsamlı

Tüm yayınları tek yerde sunan modern bir altyapıya sahiptir.

Bu nedenle mevcut kullanıcılarımıza yeni uygulamaya bir an önce geçmelerini önemle tavsiye ederiz.

────────── ✦ ──────────

🔐 Mevcut Aktif E-Gazete Aboneleri İçin Önemli Bilgilendirme!

Yeni sisteme geçiş sürecinde, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla sadece aktif abonelikler yeni uygulamaya aktarılmıştır.

✅ Kimler yeni uygulamaya direkt giriş yapabilir?

Aktif e-gazete aboneliği devam eden kullanıcılar mevcut e-posta adresi ile yeni uygulamaya giriş yapabilir ancak öncesinde “Şifremi Unuttum” diyerek yeni sistemde mevcut e posta adresiyle yeni şifre belirlemeleri gerekmektedir. Böylece uygulamanın “Kullanım Koşullarını” ve ilgili sözleşmeleri otomatik olarak kabul etmiş sayılacaklardır.

⚠️ Kimler yeni kayıt oluşturmalıdır?

Eski sistemde üyelik kaydı bulunan ancak mevcut aboneliği sona ermiş kullanıcılar uygulama üzerinden “Kayıt Ol” diyerek yeni hesap oluşturmalıdır.

diyerek yeni hesap oluşturmalıdır. Yeni kullanıcıların tamamı yeni kayıt oluşturmalıdır.

────────── ✦ ──────────

💳 Yeni Uygulamada Abonelik ve Satın Alma Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Uygulamada iki farklı satın alma sistemi bulunmaktadır:

Mağazalar Üzerinden Abonelik Sistemi (AppStore ve GooglePlay) Güvenli Ödeme Sistemi (Sanal POS)



📰 E-Gazete Aboneliği

E-gazete abonelikleri, aboneliğin yapıldığı platforma göre farklı şekilde çalışır:

📱 Mobil Uygulama Üzerinden E-Gazete Aboneliği

• Yeni e-gazete abonelikleri, mobil uygulama üzerinden yapıldığında mağaza politikaları gereği App Store / Google Play üzerinden yapılır.

• Abonelik yönetimi (iptal, yenileme, ödeme) mağaza hesabınızdan yapılır.

Detaylı bilgi için:

App Store: https://support.apple.com/tr-tr/HT202039

Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481

💻 Web Sitesi Üzerinden E-Gazete Aboneliği

• Yeni e-gazete abonelikleri yeniasyadijital.com üzerinden güvenli ödeme sistemi (sanal POS) ile yapılmaktadır.

• Bu abonelikler App Store / Google Play ile bağlantılı değildir ve mağaza aboneliği değildir. Ödeme ve abonelik işlemleri doğrudan Yeni Asya Dijital sistemi üzerinden yürütülür.

🔗 Ortak Kullanım

✅ Hangi sistemle abonelik yapmış olursanız olun, entegre bir şekilde ister cep telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan “Kütüphanem” bölümünden e-gazete aboneliğinize ulaşabilir ve bitiş tarihini görüntüleyebilirsiniz.

📚 E-Dergi Aboneliği / Tek E-Dergi Sayısı / E-Kitap Satın Alma

Bu işlemler uygulama veya web sürümü fark etmeden güvenli ödeme (sanal POS) ile yapılır.

E-Dergiler tek sayı olarak satın alınabilir.

E-Kitaplar tek seferlik satın alım ile aktif olur.

E-Dergi abonelikleri aylık, 3 aylık, 6 aylık yada 12 aylık olarak yine sanal POS sistemi ile yapılmaktadır.

────────── ✦ ──────────

📂 Tüm İçerikleriniz “Kütüphanem” Bölümünde

Unutmayın, tüm satın aldığınız/abone olduğunuz içeriklerinize KÜTÜPHANEM bölümünden ulaşabilir, varsa abonelik bitiş tarihlerinizi görüntüleyebilirsiniz...

────────── ✦ ──────────

❓ Sıkça Sorulan Sorular

• Eski e-gazete sistemini kullanmaya devam edebilir miyim?

Evet, mevcut sistem bir süre daha aktif kalacaktır ve mevcut bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.

• Yeni abonelik nereden yapılacak?

Yeni abonelikler sadece Yeni Asya Dijital uygulaması veya web sürümü üzerinden yapılmaktadır.

• Web üzerinden abone olursam App Store / Google Play ile bağlantılı olur mu?

Hayır. Web üzerinden yapılan abonelikler mağaza sistemlerinden bağımsızdır ve doğrudan Yeni Asya Dijital sistemi üzerinden yönetilir.

• Mobil uygulamadan abone oldum, web’de kullanabilir miyim?

Evet. Hangi platformdan abone olursanız olun, hesabınızla giriş yaparak tüm içeriklere erişebilirsiniz.

• Eski aboneliğim yeni uygulamada geçerli mi?

Eğer aboneliğiniz aktif ise evet, otomatik olarak yeni sisteme aktarılmıştır. Mevcut e posta adresinizle “Şifremi Unuttum” diyerek yeni uygulamada yeni şifre belirlemeyi unutmayın!

• Daha önce aboneydim ama şimdi yeni uygulamaya giriş yapamıyorum, neden?

Yeni uygulamaya sadece aktif abonelikler aktarılmıştır. Süresi dolmuş abonelikler için yeniden kayıt gereklidir.

• Aynı anda eski ve yeni sistemi kullanabilir miyim?

Evet, kısa bir süre daha iki sistemi de kullanabilirsiniz. Ancak yeni uygulamaya geçiş yaparken mevcut e posta adresinizle “Şifremi Unuttum” diyerek yeni uygulama için yeni şifre belirlemeniz gerekmektedir.

• Yeni uygulamaya geçmek zorunlu mu?

Şimdilik hayır, ancak kısa bir süre sonra eski uygulama ve sistem tamamen sonlandırılacaktır.

Daha fazla sorunuz için uygulama içerisinden Profil / Yardım Merkezi’ne göz atabilirsiniz…

────────── ✦ ──────────

📞 Destek ve İletişim

Yeni sisteme geçiş sürecinde her zaman sizin yanınızdayız. Aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak bize her zaman ulaşabilirsiniz.

📱 WhatsApp Destek Hattı: +90 546 539 13 69

📩 Uygulama içi “Bize Ulaşın” formu