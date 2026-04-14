İstanbul merkezli 7 şehirde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para verilerek tefecilik faaliyetinde bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 34 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 10 bin dolar, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. AA

