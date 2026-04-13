İsrail tedaviye de izin vermiyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 21 bin 500’den fazla hastanın acil tedavi için beklediğini ancak İsrail’in geçiş noktalarını kapatarak süreci engellemesi sebebiyle son 6 ayda sadece 420 hastanın Gazze’den tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in geçiş noktalarını hastalara kapattığı ve binlerce hastayı “acı ile bekleyiş arasında” bıraktığı ifade edildi. Sağlık amaçlı tahliyelerin mevcut koşullarda oldukça sınırlı şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada özellikle yoğun bakım ve kritik vakaların uzun bekleme listelerinde yer aldığı vurgulandı. Gazze’de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbî malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda. AA

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.