"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Siverek'te okula silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı

14 Nisan 2026, Salı 11:53
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığını, şüphelinin de intihar ettiğini bildirdi.

Vali Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olaylarıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Şıldak, hastane çıkışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin okula girip rastgele ateş etmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Olayda 16 kişinin yaralandığını anlatan Şıldak, "16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor." dedi.

Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

"(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."

AA

Okunma Sayısı: 357
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.