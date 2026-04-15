Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 6'sı ağır, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

Saldırgan da ölü

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya o saldırganın da öldüğünü söyledi ve devamında: " Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

Saldırganın babası gözaltına alındı

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli de gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmada 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

12 başmüfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi ve şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırının maarif camiası başta olmak üzere milleti derinden sarsarak yasa boğduğu belirtildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, söz konusu okulun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılara acil şifalar dilediğini, ölen öğretmen ve öğrenciler için Allah'tan rahmet dilediğini söyledi ve şunlar kaydedildi:

"Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca 4 bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek, Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir. Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırı elim hadisesini üzüntüyle öğrendiğini, ölen öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

“İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır."

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."