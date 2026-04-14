"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Lübnan'ın güneyinde 2 bini aşkın kişi İsrail'in saldırılarıyla katledildi

14 Nisan 2026, Salı 09:19
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın güneyinde bugüne kadar 2 binden fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dujarric, İsrail askeri faaliyetlerinin özellikle Güney Lübnan ve Batı Bekaa Vilayeti'nde yoğunlaştığını belirterek, "Dün itibarıyla 2 binden fazla kişi öldü, 6 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve kayıplar artmaya devam ediyor." dedi.

İsrail ve Lübnan yetkilileri arasında yarın ABD'nin başkenti Washington'da yapılması beklenen görüşmelere de değinen Dujarric, taraflara düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulundu.

Barışın sağlanması için bölgedeki tarafları "yapıcı şekilde işbirliği yapmaya" çağıran Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), askerlerinin "Mavi Berelilerin" çatışmayı önleme, sivillerin korunması ve mümkün olduğunca insani yardıma erişimin sağlanması amacıyla sahadaki operasyonlarına devam ettiğini kaydetti.

İsrail BM konvoyunu yine engellemeye çalıştı

BM Genel Sekreter Yardımcısı Dujarric, Lübnan’da bugün erken saatlerde İsrail askerlerinin bir BM konvoyunun geçişini "engellemeye çalıştığını", ancak UNIFIL konvoyunun birkaç dakika sonra geçmeyi başardığını bildirdi.

İsrail askerlerinin Lübnan’ın bir başka bölgesinde UNIFIL mevzisine uyarı ateşi açtığını belirten Dujarric, "BM barış güçlerini koruma, onlara saygı gösterme ve insani yardım alanındaki çalışmalarımıza ve tesislerimize saygı gösterme yükümlülüklerini tüm taraflara bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki duruma dikkati çeken Dujarric, "Lübnan hükümetine göre, sivil altyapı hasar görmeye devam ediyor. UNICEF'teki meslektaşlarımız, ülke genelinde su sistemlerini etkileyen en az 18 olay olduğunu, rezervuarları, pompa istasyonlarını ve ana su hatlarını hasara uğrattığını ve insanların güvenli suya erişimini engellediğini bildiriyor. Yardıma muhtaç herkese ulaşabilmemiz adına; çatışmaların derhal tırmanışının durdurulmasına, sağlık ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin korunmasına, kesintisiz ve engelsiz insani erişime ve acil finansmana ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü
    Genel

    Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı
    Genel

    Macaristan Avrupa’yı seçti
    Genel

    Abluka krizi! - Tahran’dan ABD’ye: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz - Petrol, 100 doların üzerine tırmandı!
    Genel

    Bediüzzaman Şanlıurfa’da yâd edildi - İslâm âleminin çıkış yolu: Meşveret ve kardeşlik
    Genel

    Afyon’da nurlu hatıralar canlandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Tüm ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerekiyor!
    Genel

    41 Hafız daha icazet aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.