İcra dosyası Türkiye’nin iflas tablosudur

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, icra dosyalarının 35 milyonu aşmasının ekonomik krizin göstergesi olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılına ilişkin adlî istatistiklerini değerlendirerek, icra ve iflas dosyalarındaki artışın ekonomik krizin yargı sistemine yansıması olduğunu belirtti.

Şahin, “Adalet Bakanlığı’nın verileri Türkiye’nin ekonomik iflasının adliye koridorlarındaki resmi tescilidir. İcra dairelerindeki dosya sayısı 35 milyon 284 bini aşmış durumda. Bu tablo, neredeyse her iki kişiden birinin icralık olduğu anlamına geliyor. İktidarın pembe tabloları vitrinde olabilir ancak milletin kara tablosu icra dairelerinde bekliyor” ifadesini kullandı.

Yanlış ekonomi politikalarının yükünü vatandaş çekiyor

Şahin, icra dosyalarının sonuçlanma sürelerine dikkat çeken Şahin, “Vatandaş borcunu çeviremiyor, esnaf alacağını tahsil edemiyor. İcra dairelerinde bir dosyanın görülme süresi 883 güne, devreden dosyaların temizlenme süresi ise 1012 güne çıkmış durumda. Yanlış ekonomi politikalarının yükü adliye raflarını çökertiyor. Mesele hukukî değil, cüzdanlardaki boşluktur” dedi.

Şahin, “Bu dosyaların içinde sadece kağıtlar yok; ödenemeyen kiralar, kapanan dükkanlar, parçalanan aileler ve daralan sofralar var. Devletin görevi vatandaşını icra kapısında sıraya dizmek değil, onu ayakta tutacak bir düzen kurmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

