Şimdi de İsrail-Hizbullah savaşı

Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında haftalardır süren çatışmalar devam ediyor. Reuters haber ajansı Hizbullah’ın bugün İsrail mevzilerine eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini ve saldırılarda daha önce kullanmadığı güçlü bir füzeyi de kullandığını duyurdu.

Ajansa konuşan Lübnanlı kaynaklar, Ayta eş Şaab ve Rmeyş köylerinin karşısında bulunan İsrail mevzilerinin vurulduğu bilgisini verdi. DW Türkçe’nin haberine göre, İsrail savaş jetleri de Lübnan sahasından daha önce düzenlenen bir saldırıya misilleme olarak bazı Hizbullah hedeflerini vurdu. Hava saldırılarına top ve tank ateşiyle de eşlik edildiği kaydedildi. Güvenlik kaynakları ve görgü tanıkları saldırıların İsrail’in 7 Ekim’de başlayan süreçte düzenlediği en ağır saldırılar olduğunu kaydetti. Lübnan’ın güneyindeki Kıyam kasabası yakınlarındaki tepelerden dumanların yükseldiği görüldü. Reuters’a konuşan görgü tanıkları bölgeye dört top mermisinin düştüğünü, ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. Haber Merkezi

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