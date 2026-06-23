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23 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

İsrail basını: ABD'nin İsrail'e verdiği Lübnan'da "sınırsız hareket" yetkisi sona erdi

23 Haziran 2026, Salı 11:10
İsrail Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, İsrail'in son haftalarda ABD'den aldığı mesaj, Lübnan'da kısıtlama olmaksızın hareket etme yetkisinin sona erdiği yönünde oldu.

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "güney Lübnan'daki güçlerin tam hareket özgürlüğüne sahip olduğu" iddiasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump İsrail'e sadece Lübnan'da değil diğer alanlarda da kısıtlamalar getirdi.

Üstelik ABD'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaları birçok cephede genişledi. İsrailli siyasetçiler de orduya Lübnan'da izin verilen ve yasaklanan hareketlerin kapsamını belirten direktifler verdi.

Bu direktiflerle, "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölge içinde hareket özgürlüğüne izin verilirken, başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti gibi daha uzak bölgelerde operasyonlar yasaklandı.

İsrail'in Gazze cephesindeki faaliyetlerine de yer verilen habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey ordu komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantının ana gündemini ise "Hamas'ın artan gücü" oluşturdu.

Toplantıda Hamas'ı silahsızlandırmayı amaçlayan ve farklı yoğunluklarda gerçekleştirilebilecek geniş çaplı bir askeri operasyon başlatılması konusu masaya yatırıldı.

Ancak toplantıya katılanlar, Trump'ın Gazze'de herhangi bir geniş çaplı operasyona karşı çıkabileceği ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda esneklik gösterebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

İsrailli liderler, Lübnan'ın güneyindeki "güvenli bölgede" işgalin süreceği mesajını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katz ve Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo'nun da katıldığı bir toplantının akabinde ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, askerlerine ve vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi engellemek, terör altyapısını yok etmek ve Lübnan'ın güneyindeki "güvenli bölgedeki" varlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Netanyahu ve Zamir'in, "İsrail vatandaşlarının ve askerlerinin güvenliğinden hiçbir taviz verilmeyeceğini ve bunun her zaman öncelikler listesinde ilk sırada yer alacağını" söylediği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosu ise ortak açıklamanın, İsrail siyasetinde "askerlerin elinin bağlanması ve Lübnan'da İsrail ordusuna uygulanan ağır kısıtlamalarla" ilgili eleştirilerden duyulan endişeyi ortaya koyduğunu belirtti.

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde, ABD'nin, İsrail'e Lübnan'da verdiği "sınırsız hareket" yetkisinin sona erdiği öne sürülmüştü.

İsrail, 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda Lübnan'ın güneyinde Gazze'deki Sarı Hat'a benzer bir tampon bölge oluşturdu.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki köyler boşaltıldı ve yıkıldı. Böylelikle İsrail, oluşturduğu bu yeni tampon bölgeyle sınır hattını Lübnan içlerine doğru 10 kilometre daha genişletmiş oldu.

ABD'li yetkili, Lübnan'daki durumu izlemek için CENTCOM'un bir "mekanizma" başlattığını belirtti

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki "çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması" başlattığını belirterek amaçlarının "şiddetin sona ermesi" olduğunu aktardı.

Bu adımın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmeleri sonrası atıldığını kaydeden yetkili, "İsrail ve Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmesini ve barış ile güvenlik için bir yol bulmalarını sağlıyoruz. Görüşmeler, iki ülke arasında kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına doğru ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yetkili, detayların yakında paylaşılacağını belirtti.

AA

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