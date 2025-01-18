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18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Sırbistan'da ölümlü kazayla ilgili gösteriler devam ediyor

18 Ocak 2025, Cumartesi 12:36
Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki olarak başkent Belgrad başta olmak üzere birçok şehirde gösteri düzenlendi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesiyle meydana gelen ve 15 kişinin öldüğü kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara dahil olan üniversite, yüksekokul ve lise öğrencileri ile onlara destek veren vatandaşlar, tepkilerini göstermek için Belgrad'da bulunan resmi kurumların önündeki yolları 15 dakikalığına trafiğe kapattı.

Trafiği kapatan göstericiler ile sürücüler arasında tartışmalar yaşandı.

"Dur Sırbistan" sloganıyla düzenlenen gösteriler, ülkenin birçok şehrinde gerçekleştirildi.

Dün düzenlenen gösteride, trafiğin kapatıldığı esnada otomobilin çarptığı bir öğrenci yaralandı. Polis ekipleri kazaya neden olan sürücüyü gözaltına aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm siyasilere çağrıda bulunuduğunu ve istikrarsızlıktan korunmaları gerektiğini belirtti.

Vucic, eylemlerin nerede gerçekleştirileceği konusunda güvenlik güçlerinin önceden bilgilendirilmesini istediklerini belirterek, "Yasa dışı eylemleri organize edenlerden ricam, bu toplantıların nerede yapılacağı konusunda bizi bilgilendirmeleri. Böylece polis koruması sağlayabiliriz. Korkunç trajedinin üzerinden iki buçuk ay geçti, devlet görevini yaptı, savcılık dava açtı ve şimdi karar mahkemelere ait." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Novi Sad Belediye Meclisinde muhalefet temsilcileri binayı girişlere kapatmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle binanın önüne barikat kuruldu.

Novi Sad'daki olayda 15 kişi öldü

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi ölmüş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

AA

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