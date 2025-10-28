Babacan: Devlet tasarruf etmeden enflasyon düşmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKİT TV’de yayınlanan Muharrem Coşkun ile “Kırmızı Masa” programında gündemi değerlendirdi.

Babacan, “2011 sonrası, hele hele 2015 sonrasına baktığımızda Türkiye’de küçük bir menfaat şebekesinin zenginleştiği ama geniş kitlelerin gittikçe fakirleştiği, yoksullaştığı bir döneme girdik” dedi. “Şu anda enflasyon yüksek ama tasarruf adına tek bir tedbir alınmıyor” diyen Babacan, şunları söyledi: “Allah rızası için diyoruz ki ‘Arkadaş tamam bak faizi yükselttin, vergileri salıyorsun, milletin canını okuyorsun da biraz da devletin tasarruf etmesi lazım. Devlet tasarruf etmeden enflasyon düşmez’ diyoruz. Hiç kimsenin umurunda değil.” Ankara - Anka

