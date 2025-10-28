Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı Kaymakamı Koyuncu, birkaç noktada yıkım olduğunu, şu ana kadar can kaybı tespit etmediklerini ve sahadaki tarama faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.

Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

Köylerin taramalarının da yapıldığını ifade eden Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." dedi.

Yerlikaya, elektrik kesintisi yaşandığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bunun sebebini bulup, kesintiyi bir an önce sonlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz yoldayız, İstanbul'dan çıktık. Uçakla gidemiyoruz, olumsuz hava koşulları sebebiyle. Yoldayız, anbean devamlı suretle gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Tekrarından Rabb'im hepimizi korusun diyoruz. Tekrar ediyorum, can kaybı yok. Kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkılan enkazımız var. Bunlar daha önceki depremden zarar gören binalar."

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını belirten Ustaoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremde Sındırgı'da daha önce boşaltılmış 4 binanın yıkıldığı bildirildi

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından bölgedeki tarama faaliyetleri sürüyor.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ilçedeki tarama faaliyetlerinin devam ettiğini, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

İlçe merkezindeki 4 binanın yıkıldığı bilgisini veren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Binalarda yaşayan kimse yok. Ağır hasarlı olup boşaltılan binalar. 4 bina yıkıldı. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Köylerde de can kaybımız yok ama hasar tespiti devam ediyor. Şu anda ilçede tespit edilen 4 bina var. 3'ü boşaltılmış bina, biri de dükkan. Dükkan da boştu."

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık bir saat içinde 26 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlenen bilgilere göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.34'e kadar ilçede 26 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

Merkez üssü Sındırgı olan deprem anı İzmir ve Manisa'da güvenlik kameralarına yansıdı

Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de gerçekleşen 6,1 büyüklüğünde deprem, Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşların panik anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir işletmede lambaların sallandığı, havuz suyunun çalkalanıp taştığı, sokaktan gürültü seslerinin geldiği ve raflardaki ürünlerin sallandığı görüldü.

Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Deprem İstanbul'da da hissedildi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden dışarı çıktı.

Güngören ve Esenler'de depremin ardından evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar sokakta beklemeye başladı.

Bazı vatandaşlar da cep telefonları ile yakınlarını arayarak bilgi aldı.

Depremin ardından Bahçelievler'de de sokaklara çıkan vatandaşlar park çevresinde beklemeye başladı.

Şirinevler'de sokağa çıkan vatandaşlar, Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda toplandı.

Sultangazi'deki bir çay ocağında deprem anında vatandaşların dışarı çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Göktürk'teki bir iş yerinde çalışanların dışarı çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası saha ekiplerinin ve ilgili birimlerin tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir'deki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, TAMP devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."

AFAD'dan deprem sonrası hasarlı yapılara girilmemesi uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memişoğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz, gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz."