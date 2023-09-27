NETANYAHU’NUN DOĞU KUDÜS, GAZZE VE BATI ŞERİA’YI İSRAİL TOPRAĞI OLARAK GÖSTEREN HARİTASI TEPKİ ÇEKTİ.

ALMANYA: REDDEDİYORUZ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Filistin’de işgal veya ilhak edilen bölgelerin belirtilmediği bir haritanın gösterilmesini “reddettiklerini” belirterek, “Bu, müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma çabalarımız açısından kesinlikle faydalı değildir” dedi.

“YENİ ORTA DOĞU”

netanyanu’nun BM’deki konuşmasında gösterdiği “Yeni Orta Doğu” başlıklı haritada Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Ürdün yeşil renkte gösterilirken, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridinin Filistin değil, İsrail toprağı olarak çizilmesi dikkat çekmişti.

***

Siyonist haritaya tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında gösterdiği haritayı eleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında gösterdiği haritaya tepki gösterdi. Fischer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Netanyahu’nun BM Genel Kurulundaki konuşmasını değerlendirerek Almanya’nın BM Daimi Temsilciğindeki meslektaşlarının, Netanyahu’nun konuşmasını rapor ettiklerini ve konuşmasında bir harita gösterdiğini de belirttiklerini aktardı.

İki devletli çözüme aykırı

İşgal edilen veya ilhak edilen bölgelerin belirtilmediği bir haritanın gösterilmesini “reddettiklerini” belirten Fischer, “Bu, müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma çabalarımız açısından kesinlikle faydalı değildir” ifadesini kullandı. Fischer, bu mesele çözülmeden Orta Doğu’daki şiddetin nedenlerine çare bulunamayacağını kaydederek “Bunu başarabilecek başka bir öneri görmedik. Dolayısıyla iki taraf arasında müzakere edilmiş iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Herkes çözüm için çalışmalı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, herkesin iki devletli çözümün mümkün olmasını sağlamak için çalışması gerektiğini sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, Hindistan’dan Avrupa’ya uzanacak ve ülkesinden geçmesi planlanan yeni ekonomik koridordan ve Riyad ile normalleşme anlaşmasından bahsederek Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Ürdün’ün yeşil renkte gösterildiği “Yeni Orta Doğu” başlıklı bir harita kullanmıştı. Netanyahu’nun gösterdiği haritada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin de İsrail toprağı olarak gösterildiği dikkati çekmişti.