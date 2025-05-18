“Soykırımı reddediyorum” dedi, diploması verilmedi

ABD’de New York Üniversitesi (NYU), mezuniyet töreninde Gazze’deki saldırıları “soykırım” olarak niteleyen konuşması nedeniyle öğrenci Logan Rozos’un diplomasını alıkoydu.
NYU Sözcüsü John Beckman, Rozos’un “kişisel ve tek taraflı siyasî görüşlerini” törene taşıdığını savunarak, disiplin süreci tamamlanana dek öğrencinin resmî olarak mezun sayılmayacağını duyurdu.
24 yaşındaki Rozos, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Gazze’deki saldırıları eleştirmiş ve “Filistin’de şu anda gerçekleşen soykırımın siyasî ve askerî olarak ABD tarafından desteklendiğini” belirterek, “Bu soykırıma ortak olmayı reddediyor ve bu vahşetin ahlakî yarasını hisseden tüm insanlar adına konuşmayı umuyorum.” demişti.
AA