"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu

31 Ekim 2025, Cuma 02:55
Budapeşte vatandaşı Jazmin, Sinop Durağan İlçe Müftülüğü’ndeki törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olma isteğiyle Durağan İlçe Müftülüğü’ne başvuran Jazmin için “İhtida Merasimi” düzenlendi. Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftü Vekili Fatih Mutlu, kendisine İslâm dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Merasimde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jazmin, “Yasemin” adını aldı.

Müftü Vekili Mutlu, “Siz; İslâm Dinini, Hak Din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz, bizler de burada ikrarınıza şahit olduk.” diyerek kendisini tebrik etti.

Haber Merkezi

***

