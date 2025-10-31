Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu

31 Ekim 2025, Cuma 02:55
Budapeşte vatandaşı Jazmin, Sinop Durağan İlçe Müftülüğü’ndeki törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Müslüman olma isteğiyle Durağan İlçe Müftülüğü’ne başvuran Jazmin için “İhtida Merasimi” düzenlendi. Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftü Vekili Fatih Mutlu, kendisine İslâm dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.
Merasimde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jazmin, “Yasemin” adını aldı.
Müftü Vekili Mutlu, “Siz; İslâm Dinini, Hak Din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz, bizler de burada ikrarınıza şahit olduk.” diyerek kendisini tebrik etti.
