Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu

Budapeşte vatandaşı Jazmin, Sinop Durağan İlçe Müftülüğü’ndeki törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

