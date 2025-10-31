Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıklarında önemli bir artış bekleniyor. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.
Rüzgâr, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Haber Merkezi