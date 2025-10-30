Karadağ’dan Türklere vize kararı

Türkiye’nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X’te yapılan resmî açıklamada Karadağ’a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Karadağ’ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını kaldırdığı belirtilirken, “Karadağ Dışişleri Bakanı’ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim’den itibaren Karadağ’a giderken vize almak zorunda kalacak” ifadesi kullanıldı. Karadağ medyasında Podgoritsa şehrinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti. Haber Merkezi

