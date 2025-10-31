Acil servis başvurusu 200 milyona yaklaştı

Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, acil servislerde triyaj düzenini “Yeşil daha az acil, sarı biraz daha orta acil, kırmızı ise en acil hastaları simgeliyor” sözleriyle anlattı.

Çolak, kırmızı alanda bekleme olamayacağını, sarı alanda 10 dakikayı aşmaması, yeşil alanda ise en fazla 1 saat beklenmesi gerektiğini belirtti.

Hürriyet’in aktardığına göre, başvuruların yıllık yaklaşık 200 milyon olduğunu söyleyen Çolak, dağılımın yüzde 65 yeşil, yüzde 35 sarı, yüzde 1-2 kırmızı olduğunu aktardı ve “Kendini acil hisseden her hasta acildir. Hastalara kendi kendini değerlendirme yükünü veremeyiz. Bunun kararını zaten hekim vermelidir. Baş ağrısı olan hasta da gerçekten acil olabilir” dedi.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özgür Söğüt de, acil başvurularının en yoğun olduğu dönemin grip sezonları olduğunu belirtti.

Haber Merkezi