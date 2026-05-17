"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

17 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

“Suriye’de gerilimi tırmandırma”

17 Mayıs 2026, Pazar 10:24
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail’in Suriye’de gerilimi tırmandıran adımlardan kaçınması ve 1974 anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda Türkiye’nin Suriye’deki son duruma ilişkin yaklaşımını anlattı. Yıldız, Türkiye’nin Suriye’deki siyasî ve ekonomik süreçleri yakından takip ettiğini ve birçok başlıkta bu ülkeye destek vermeye devam ettiğini belirterek İsrail’in Suriye’de gerilimi tırmandırmaması için çağrı yaptı.

İsrail anlaşmaya uymalı

Bölgedeki istikrarı tehdit eden ana unsurlardan birinin İsrail’in Suriye topraklarındaki askerî eylemleri olduğunu vurgulayan Yıldız, “İsrail’in son 1,5 yıldır Suriye’de yürüttüğü istikrarı bozucu faaliyetlere ve işgaline rağmen, Suriye makamlarının, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na bağlı kalmasını takdirle karşılıyoruz” dedi. Büyükelçi Yıldız, “İsrail’e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu. 

AA

