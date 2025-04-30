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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Suriye: İsrail'in hava saldırıları egemenliğimizi ihlal ediyor - "Golan Tepeleri işgal altında"

30 Nisan 2025, Çarşamba 10:26
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, "Bu tür saldırıları meşrulaştırmak için kullanılan dışarıdan destekli silahlı gruplar bahanesi artık geçerliliğini yitirmiştir." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail-Filistin meselesine ilişkin açık oturum düzenlendi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin "çevresinden izole değil, bölge dokusunun ayrılmaz bir parçası" olduğunu söyledi.

Ülkesinin istikrarının ve güvenliğinin, komşuların istikrarı ve güvenliğinden ayrı tutulamayacağını belirten Şeybani, bölgede bir ülkedeki şiddet ve çalkantıların, sınırları aşarak "istikrarsızlığı yayacağını ve aşırılıkçı dalgalar oluşturacağını" savundu.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin "egemenliğinin ihlal edildiğini ve gerçek bir tehditle karşı karşıya" olduğuna dikkati çeken Şeybani, "Bu tür saldırıları meşrulaştırmak için kullanılan dışarıdan destekli silahlı gruplar bahanesi artık geçerliliğini yitirmiştir." dedi.

"Golan işgal altında"

Bakan Şeybani, bu saldırıların insanları yerinden etmeye ve güney sınırları boyunca köylerini terk etmeye zorladığını belirterek "yayılmacı yaklaşımın" bölgede istikrarsızlığa ve şiddete yol açacağını dile getirdi.

Şeybani, "Biz bu konseye, 50 yıldır yasa dışı ilhakının sonrasında da halen, BM Şartı ilkelerinin açıkça ihlaliyle, Golan'ın işgal altında olmaya devam ettiğini hatırlatmaktayız." dedi.

Saldırıların konsey kararlarını açıkça ihlal ettiğini, Suriye'nin sivil altyapısını yok ettiğini kaydeden Şeybani, "İsrail tarafının tüm yanıltıcı anlatıları başarısız oldu. Suriye halkı, saldırılar sonucunda endişe duyuyor ve İsrail tarafından tehdit edildiğini hissediyor." diye konuştu.

Suriye'nin toparlanma sürecine katkı

Konseye, Suriyelilerin ülkelerine "onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde" geri dönmelerinin sağlanmasına ve ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasına katkıda bulunma çağrısı yapan Şeybani şunları kaydetti:

"Gerçek barış duvarların ardında inşa edilemez ve kapalı sınırlar içinde korunamaz. Güvenliğimiz komşularımızın güvenliğinden ayrı değildir ve hiçbir ülke diğer insanların egemenliğini tehdit ederken kendi halkının güvenliğini garanti edemez. Suriye'nin toparlanmasını ve bölgenin bir bütün olarak istikrarını desteklemek için gerçek bir fırsat vardır. Suriyeliler enkaza veya yaptırımlarla boğulmuş bir ortama geri dönmeyeceklerdir."

Ateşkes çağrısı

Suriye olarak Filistin halkının yanında olduklarını kaydeden Şeybani, Gazze'nin sürekli hava saldırıları ve boğucu abluka altında olduğunu, sağlık görevlilerinin ve gazetecilerin kasıtlı hedef alındığını ve halkın "acımasız savaştan halen acı çektiğini" ifade etti.

Bu ihlallerin sadece insani trajediye yol açmadığını, bölgenin tamamında "istikrarsızlık döngüsüne" de sebep olduğunu aktaran Şeybani, "(Konsey) Bu platformdan, sivilleri korumak ve insani yardımların engelsiz erişimini ve teslimatını sağlamak için derhal ateşkes çağrısında bulunmak istiyoruz." dedi.

AA

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