Suriye’li doktora insanî yardım ödülü

İnsanî yardım ödülü Türkiye’de yaşayan Suriyeli doktor Amani Ballour’a verildi.

Avrupa Konseyi tarafından insanî yardım alanında verilen Raoul Wallenberg Ödülü’ne bu yıl Suriyeli doktor Amani Ballour layık görüldü. DW’deki habere göre Ballour, 2012-2018 yıllarında aralıksız çatışmalara sahne olan Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde bir yeraltı hastanesini yönetmişti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, törende yaptığı konuşmada, Amani Ballour’un doktor olarak gösterdiği cesaret dolayısıyla bu ödüle lâyık görüldüğünü belirtti. Genel Sekreter, “İnsan hakları ve insan onuru barış zamanlarında bir lüks değildir. Doktor Amani Ballour en kötü koşullarda, yani savaş ve acının ortasında dahi filizlenebilecek empati, erdem ve onurun parlak bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

Gerçek hayat öyküsü: “The Cave”

Üniversiteden pediyatri uzmanı olarak mezuniyetinin ardından kendisini Suriye iç savaşının içinde bulan Ballour, doğup büyüdüğü Duma şehrindeki bir binanın bodrumunda kısıtlı imkânlarla kurulan bir yeraltı hastanesinde, çatışmalarda yaralananları kurtarmaya çalıştı. Zamanla “The Cave” (İn) adını alan hastanede 2012-2018 yılları arasında binlerce kişinin hayatını kurtaran Ballour, bu arada hastanenin yöneticisi konumuna geldi. Genel Sekreter Pejcinovic Buric bu yeraltı hastanesi için “The Cave kuşatılmış birçok sivil için bir umut ve güvenlik limanına dönüştü. Doktor Ballour orada ihtiyaç halindekilere yardım için kendi güvenliğini riske attı. Kimyasal silâhların etkisi altında acı çeken çocuklar da dahil olmak üzere günbegün çok sayıda kişinin hayatını kurtarmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Hâlâ yardıma muhtaç milyonlarca insan var

Törende yaptığı konuşmada kısaca bu döneme değinen Ballour, Doğu Guta’da yaklaşık dört yıl boyunca “kuşatılmış” halde ve bombalar altında yaşadıklarını, sadece birkaç doktor olarak çalıştıklarını, çok kısıtlı imkânlarla binlerce yaralıyı tedavi ettiklerini anlattı. Ballour’un bu gizli hastanede yaşadıkları National Geographic tarafından belgesel haline getirildi. İki yıl boyunca orada yaşananları olduğu gibi yansıtan ve hastane gibi “The Cave” adını taşıyan film, belgesel dalında bu yıl Oscar ödülüne aday. Ballour ödülü almaktan gurur duyduğunu belirtip, “Bu prestijli ödül bizim öykümüze ışık tutuyor, Suriye’de bugün hâlâ yardıma muhtaç milyonlarca insan var” dedi.