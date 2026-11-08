Aliyev gelmedi ama Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Karabağ'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."

Resmi Gazete'nin 8 Kasım tarihli sayısında Erdoğan'ın Azerbaycan seyaheti esnasında Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.

Azerbaycan basını ziyareti nasıl aktardı?

Erdoğan'ın ziyaret açıklaması, Azerbaycan'ın önde gelen haber ajansları APA, Report ve Trend'de Zafer Günü etkinliklerine katılım çerçevesinde duyuruldu.

APA, Erdoğan'ın ziyaret planını aktardığı haberinde iki ülke arasındaki bağlara ilişkin açıklamalarına yer verdi. Ajans, Erdoğan'ın ilişkilerin klasik diplomatik temasların ötesinde olduğu değerlendirmesini ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bütün engelleri aşabileceği mesajını aktardı.

Report ise "Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek" başlıklı kısa haberinde, Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle "gerekli adımları atma" imkânı bulunabileceğine ilişkin sözlerine yer verdi.

Trend de ziyareti Zafer Günü başlığıyla duyururken Erdoğan'ın Aliyev ile telefon görüşmeleri yaptığını ve Azerbaycan'a dışişleri bakanı ile istihbarat başkanını gönderdiğini aktardı. Anadolu Ajansı kaynaklı haberde, Erdoğan'ın ortak tarih, kültür ve gelecek vurgusu da yer aldı.

Gündemde hangi başlıklar var?

Erdoğan'ın ziyareti iki ülke ilişkilerindeki gerilimi düşürmek açısından önem taşıyor. Azerbaycan'da okullardaki başörtüsü yasağı sebebiyle Türkiye'den yapılan eleştiriler ve Azerbaycan'ın 31 Türkiye vatandaşına giriş yasağı getirmesi son haftalarda ilişkilere yük bindiren başlıklar arasında.

Aliyev ile Erdoğan'ın ikili bir görüşmede bir araya gelip gündemdeki bu gibi konuları ele alıp almayacağı ise henüz açıklanmış değil.

İki ülkenin Ermenistan'la ilişkileri ve Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantıları da ortak gündemin önemli unsurları. Türkiye ile Azerbaycan arasında çıkan son gerilim, Ankara'nın Erivan'la ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yürüttüğü bir döneme de denk geliyor.

Ermenistan'daki seçimler sonrası, Türkiye'nin sınır kapısını açması bekleniyordu ancak bu henüz gerçekleşmedi. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde adım atılmamasında Azerbaycan'ın tutumunun da rol oynadığı diplomatik kulislerde konuşulan bir unsur.

Bakü, Ermenistan ile barış anlaşmasını anayasasını değiştirme şartına bağlarken Ermenistan'da son seçimde mevcut iktidar anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşamamıştı.